Süper Lig puan durumu 19 Temmuz! Süper Lig 33. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig'de 33. hafta maçları büyük heyecana sahne oldu! Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederken puanını 35'e yükseltti ve ligde kalma yolunda önemli bir avantaj aldı.

KONYASPOR LİGDE KALDI

Şampiyon olmak isteyen Trabzonspor deplasmanına çıkan Konyaspor ise 3-1 geriye düştüğü maçta rakibini 4-3 mağlup etti ve puanını 36'ya yükselterek ligde kaldı.

ANKARAGÜCÜ İLK DÜŞEN EKİP OLDU

Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, küme düşen ilk ekip oldu. Antalyaspor'un golünü 90. dakikada Jahovic kaydetti.

SİVAS AVRUPA AŞKINA

Üçüncülük için sahaya çıkan Sivasspor ise Gençlerbirliği'ni ağırladı. 29. dakikada penaltıdan Kone'nin attığı golle 1-0 öne geçen kırmızı-beyazlılar, Yatabare'nin 67. dakikada attığı golle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Puanını 60 yapan Sivasspor, üçüncü sıra için avantajını sürdürdü.

Günün diğer maçında ise Alanyaspor, Denizlispor'u 90. dakikada Onur Bulut'un golüyle 1-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi puanını 54'e yükseltti.