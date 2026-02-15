Canlı
        Süper Lig'de Haliç derbisi yarın oynanacak - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

Süper Lig'de Haliç derbisi yarın oynanacak

        Süper Lig'de Haliç derbisi yarın oynanacak

        Haliç derbisinde Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 10:53 Güncelleme: 15.02.2026 - 10:53
        Süper Lig'de Haliç derbisi yarın oynanacak
        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Kasımpaşa ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşacak.

        Haliç'in iki yakasında yer alan Kasımpaşa ve Karagümrük semtlerini karşı karşıya getiren derbiye lacivert-beyazlı ekibin sahası Recep Tayyip Erdoğan Stadı ev sahipliği yapacak.

        Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

        Ligde son 8 haftada 3 puanı bir arada göremeyen Kasımpaşa, oynadığı 21 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlı ekip, 16 puanla 16. basamakta haftaya giriş yaptı.

        Fatih Karagümrük ise oynadığı 21 karşılaşmada 3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 15 kez sahadan yenik ayrıldı. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 12 puanla 18. ve son sırada kendine yer buldu.

        Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Nicholas Opoku'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Erdem Çetinkaya forma giyemeyecek.

        Fatih Karagümrük'te ise zorlu karşılaşma öncesinde eksik bulunmuyor.

        Öte yandan, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Kasımpaşa, deplasmanda 1-0 kazandı.

        KASIMPAŞA ÜSTÜN

        İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda Kasımpaşa'nın üstünlüğü bulunuyor.

        Kasımpaşa ile Karagümrük, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde aynı anda 8 sezon yer alabildi. Bu süreçte 15 kez karşı karşıya geldi.

        Bu maçlardan 6'sını lacivert-beyazlılar, 4'ünü kırmızı-siyahlılar kazanırken, 5 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa'nın attığı 25 gole karşılık Karagümrük 26 kez fileleri havalandırdı.

        Süper Lig'deki rekabette sadece 1 maç 0-0 beraberlikle sonuçlanırken diğer karşılaşmaların tamamında karşılıklı gol veya goller atıldı.

