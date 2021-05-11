Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş, Karagümrük'e; Fenerbahçe ise Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray ise deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup etti. Galatasaray, lider Beşiktaş'la puanını eşitleyerek 81 yaptı. Fenerbahçe ise 79 puanda kaldı. Şampiyonluk kupasını kazanacak takım, cumartesi günü oynanacak son hafta maçlarının ardından belli olacak.

İKİLİ AVERAJDA DURUMLAR NE?

Beşiktaş - Galatasaray: Eşit

Beşiktaş - Fenerbahçe: Beşiktaş

Galatasaray - Fenerbahçe: Galatasaray

ÜÇLÜ AVERAJDA DURUM NE?

1. Beşiktaş

2. Galatasaray

3. Fenerbahçe

SON MAÇLAR (Cumartesi)

Göztepe - Beşiktaş

Galatasaray - Yeni Malatyaspor

Kayserispor - Fenerbahçe

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ İSE ŞÖYLE:

1 - BEŞİKTAŞ - 81 PUAN (+44 averaj)

Beşiktaş, son maçında Göztepe'yi mağlup ederse puanını 84 yapacak. Ancak siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın Yeni Malatya karşısında puan kaybetmesini ya da genel averajda kendisini geçmemesini bekleyecek.

Averaj ve puan eşitliği halinde ise en fazla gol atan takım şampiyon olacak. Beşiktaş şu an 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.

2 - GALATASARAY - 81 PUAN (+42 averaj)

Galatasaray son maçında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup etmesi halinde ya Beşiktaş'ın puan kaybı ya da genel averajda siyah-beyazlıları geçmesi gerekecek. Şu an Galatasaray, Beşiktaş'tan 2 gol averajı geride bulunuyor.

3 - FENERBAHÇE - 79 PUAN (+30 averaj)

Galatasaray'ın Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, son maçında Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak. Beşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması halinde Fenerbahçe kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyonluğa ulaşamayacak.

İŞTE TFF'NİN AVERAJ HESAPLARI KONUSUNDAKİ MEVZUATI

1- Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirilmelerine “Puan Usulü Sistemi” ismi verilir. Buna göre, yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç),berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.

2- “Müsabaka Statüleri”nde ve her sezon öncesinde yayımlanan “Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar”da aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır:

Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

ÜÇLÜ AVERAJ

b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

TFF gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar verebilir.