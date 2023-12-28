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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Süper Lig'de oynayan üç futbolcu, Kamerun Milli Takımına çağrıldı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de oynayan üç futbolcu, Kamerun Milli Takımı'na çağrıldı

        Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar, Yılport Samsunspor'dan Olivier Ntcham ve EMS Yapı Sivasspor'dan Clinton N'Jie, Kamerun Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 17:31 Güncelleme: 28.12.2023 - 17:31
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        Süper Lig'den üç oyuncu Kamerun'da
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        Beşiktaş'ta forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli golcü Vincent Aboubakar, Yılport Samsunspor'da Forvet arkası mevkisinde oynayan Olivier Ntcham ve EMS Yapı Sivasspor'un sağ kanat oyuncusu Clinton N'Jie, Kamerun Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer aldı.

        Kamerun Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Aboubakar, Yılport Samsunspor'dan Olivier Ntcham, EMS Yapı Sivasspor'dan Clinton N'Jie, 27 kişilik kadroya alındı.

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        Mondihome Kayserispor'la sözleşmesini hafta içi tek taraflı fesheden Olivier Kemen, sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi Damac'a transfer olan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Georges-Kevin Nkoudou ve Manchester United'ın kalecisi Andre Onana da kadroda öne çıkan diğer isimler oldu.

        Manchester United'da Onana'nın yokluğunda, kaleye milli kaleci Altay Bayındır'ın geçmesi bekleniyor. İngiltere temsilcisi, turnuva sürecinde ligde Tottenham, Wolverhampton Wanderers, West Ham United ve Aston Villa ile karşılaşacak.

        Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek. Grup birincileri ve ikincileri ile 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü takım, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

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