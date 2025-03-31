Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi! İşte o sıralama...
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Zirve yarışındaki bir diğer takım Fenerbahçe ise Bodrum FK'yi deplasmanda yendi. Fenerbahçe'nin maç eksiğiyle birlikte zirvede puan farkı 6 oldu. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte yeni sıralama...
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta geride kalırken, lider Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6 oldu.
Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.
İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
19- ADANA DEMİRSPOR: 4 PUAN
18- HATAYSPOR: 26 PUAN
17- SİVASSPOR: 37 PUAN
16- BODRUM FK: 38 PUAN
15- KAYSERİSPOR: 39 PUAN
14- ALANYASPOR: 41 PUAN
13- KONYASPOR: 45 PUAN
12- ÇAYKUR RİZESPOR: 45 PUAN
11- ANTALYASPOR: 47 PUAN
10- GÖZTEPE: 49 PUAN
9- TRABZONSPOR: 49 PUAN
8- GAZİANTEP FK: 49 PUAN
7- BAŞAKŞEHİR: 50 PUAN
6- KASIMPAŞA: 50 PUAN
5- EYÜPSPOR: 56 PUAN
4- SAMSUNSPOR: 62 PUAN
Samsunspor'un dördüncü bitirmesine yüzde 57, üçüncü bitirmesine 26.4, beşinci bitirmesine 13.6 ihtimal verildi.
3- BEŞİKTAŞ: 64 PUAN
Beşiktaş'ın sezonu 3. bitirmesine yüzde 70, 4. bitirmesine 26.4, beşinci bitirmesine 3.1 ihtimal verildi.
2- FENERBAHÇE: 88 PUAN
Şampiyonluk ihtimali %20.6