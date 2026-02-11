Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi - Futbol Haberleri

        Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 18:07 Güncelleme: 11.02.2026 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik; çeşitli sebeplerden dolayı Başakşehir, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor'u disipline gönderdi.

        Kulüplerin yanı sıra Gaziantep FK forması giyen Drissa Camara, kural dışı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

        Hukuk müşavirliği, 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Serikspor ve Erzurumspor FK'yi de farklı sebeplerden ötürü disipline sevk etti.

        Kulüplerin yanı sıra Çorum FK oyuncusu İbrahim Sehic, antrenör Mehmet Aktürk ile Çorum yöneticisi Mustafa Soley, Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, Ankara Keçiörengücü oyuncusu İbrahim Akdağ, Bandırmasporlu futbolcu Douglas Tanque ile Manisa FK oyuncusu Bobby Adekanye, tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yemin töreninde kavga

        Bakanların yemin töreni öncesi milletvekilleri kavga etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de