Süper Lig'e yükselen son takım kim olacak? Esenler Erokspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya geliyor. Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor, doğrudan final biletini alarak bu aşamaya geldi. Çorum FK ise normal sezonu dördüncü sırada bitirdikten sonra play-off sürecinde Ankara Keçiörengücü'nü birinci turda, Bodrum FK'yi ise ikinci turda mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, "Esenler Erokspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte dev finalin tüm detayları…
Esenler Erokspor ile Çorum FK arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off finali bu akşam MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşecek. Saat 19.00’da başlayacak kritik karşılaşma, beIN Sports Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.
Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler'in doğrudan yükseldiği Süper Lig'e, adını yazdıracak üçüncü ve son takım bugünkü maçın kazananı olacak.