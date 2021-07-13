2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yapıldı. Fikstür çekimine kulüp temsilcileri ve TFF yetkilileri katılıyor.
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DERBİ MAÇLARIN HAFTALARI
4. HAFTA
Trabzonspor - Galatasaray
9. HAFTA
Trabzonspor - Fenerbahçe
10. HAFTA
Beşiktaş - Galatasaray
12. HAFTA
Beşiktaş - Trabzonspor
13. HAFTA
Galatasaray - Fenerbahçe
17. HAFTA
Fenerbahçe - Beşiktaş
1. HAFTA FİKSTÜRÜ
Giresunspor - Galatasaray
Karagümrük - Gaziantep
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
Antalyaspor - Göztepe
Sivasspor - Konyaspor
Adana Demirspor - Fenerbahçe
Başakşehir - Alanyaspor
Altay - Kayserispor
Hatayspor - Kasımpaşa
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