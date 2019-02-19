Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani, sezon başında gittiği Sporting'ten ayrılarak sürpriz bir transfere imza attı!
32 yaşındaki Portekizli oyuncu, MLS takımlarından Orlando City'ye transfer oldu.
HTSPOR.COM | Son yıllarda 4 büyüklerde görev yapan teknik direktörler ve kadrosunda bulunan futbolcular şimdi hangi takımlarda?
Colin Kazım Richards - Yaşı: 31 - Takımı: Rojos de Veracruz - Meksika
Leo Franco - Yaşı: 41 - Teknik direktörlük yapıyor. Boşta.
Engin Baytar - Yaşı: 35 - Gaziosmanpaşa
Milos Krasic - Yaşı: 33 - Takımı: Boşta
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie sezon sonunda emekli olacağını açıkladı. Feyenoord'ta forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon devre arasında sarı-lacivertli takımdan ayrılmıştı.
Lazar Markovic - Yaşı: 24 - Fulham
Emmanuel Emenike - Yaşı: 31 - Boşta
Hugo Almeida - Yaşı: 34 - Academica Coimbra
Cristian Baroni - Yaşı: 35 - Sao Caetano
Miroslav Stoch - Yaşı: 29 - Takımı: Slavia Prag
Allan McGregor - Yaşı: 37 - Rangers
Florent Malouda - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
Albert Riera - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı
Wesley Sneijder - Yaş: 34 - Takımı: Al Gharafa
Jo - Yaşı: 31 - Takımı: Nagoya Grampus
Johan Elmander - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
Reto Ziegler - Yaş: 33 - Takımı: FC Dallas
Jaja - Yaş: 32 - Takımı: Boşta
Diego Lugano - Yaşı: 38 - Takımı: Sao Paulo'da yönetici
Mehmet Yozgatlı - Yaş: 40 - Futbolu bıraktı
Necati Ateş - Yaş: 39 - Futbolu bıraktı
Jose Rodriguez - Yaşı: 24 - Takımı: Fortuna Sittard
Alanzinho - Yaşı: 35 - Takımı: Madureira Esporte Clube
Didier Drogba - Yaş: 40 - Takımı: Futbolu bıraktı
Royston Drenthe - Yaşı: 31 - Sparta Rotterdam
Elano - Yaşı: 37 - Kulüpsüz (Teknik direktörlük yapıyor)
Ersan Gülüm - Yaşı: 31 - Takımı: Kulüpsüz
Daniel Guiza - Yaşı: 38 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)
Lucas Ontivero - Yaşı: 24 - Takımı: Johor Darul Ta'zim II (Malezya)
Oscar Cardozo - Yaşı: 35 - Takımı: Club Libertad Asunción(Paraguay)
Juan Emmanuel Culio - Yaş: 35 - Takımı: CFR Cluj
Filip Holosko - Yaş: 35 - Takımı: Kulüpsüz
Blerim Dzemaili - Yaşı: 32 - Takımı: Bologna
Dirk Kuyt - Yaşı: 38 - Feyenoord'da genç takım antrenörü
Didier Zokora - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
Bruno Alves - Yaşı: 37 - Takımı: Parma
Kevin Constant - Yaşı: 31 - Takımı: Tractor Sazi
Abdul Kader Keita - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
Tuncay Şanlı - 37 yaşında - Futbolu bıraktı, yorumculuk yapıyor
Bobo - Yaşı: 33 - Takımı: Aytemiz Alanyaspor
Sol Bamba - Yaşı: 34 - Takımı: Cardiff (İngiltere)
Juan Pablo Pino - Yaşı: 31 - Takımı: Cucuta Deportivo
Milan Baros - Yaşı: 37 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)
Sinan Bolat - Yaşı: 30- Takımı: Antwerp (Belçika)
Paulo Henrique - Yaşı: 29 - Takımı: Boşta
Harry Kewell - Yaşı: 40 - Notts County'de teknik direktör
Avraam Papadopoulos - Yaşı: 34 - Takımı: Olympiakos
Gabriel Tamas - Yaşı: 35 - Takımı: Hapoel Haifa (Romanya)
Felipe Melo - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras
Daniel Opare - Yaşı: 28 - Takımı: Royal Antwerp FC (Belçika)
Can Arat - Yaşı: 35 - Takımı: Kulüpsüz
Majeed Waris - Yaşı: 27 - Takımı: Nantes
Emiliano Insua - Yaşı: 30 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)
Andre Santos - Yaşı: 35 - Takımı: Kulüpsüz
Bebe - Yaşı: 28 - Takımı: Rayo Vallecano
Hrvoje Cale - Yaşı: 33 - Takımı: Futbolu bıraktı
Goran Pandev - Yaşı: 35 - Takımı: Genoa (İtalya)
Gustavo Colman - Yaşı: 33 - Takımı: Kulüpsüz
Kleberson - Yaşı: 39 - Takımı: Futbolu bıraktı
Robinson Zapata - Yaşı: 40 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)
Ahmed Barusso - Yaşı: 34 - Son Takımı: Kulüpsüz
Teofilo Gutierrez - Yaşı: 33 - Takımı: Junior (Kolombiya)
Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 44 - Takımı: Boşta
Matias Delgado - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı, Basel'de yönetici
Mamadou Niang - Yaşı: 39 - Athletico Marseille
İbrahim Akın - Yaşı: 35 - Takımı: Altay
Serkan Balcı - Yaşı: 35 - Takımı: Sarıyer
Julio Regufe Alves - Yaşı: 27 - 23 yaşında futbolu bıraktı
Edu - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
Giovani dos Santos - Yaşı: 29 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)
Izet Hajrovic - Yaşı: 27 - Takımı: Dinamo Zagreb
Alexandru Bourceanu - Yaşı: 33 - Takımı: Dunarea Calarasi
Franck Ribery - Yaşı: 35 - Takımı: Bayern Münih
Sasa Ilic - Yaşı: 41 - Takımı: Partizan
Jermaine Jones - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı, Real So Cal'da altyapı direktörü
Morgan De Sanctis - Yaşı: 41- Futbolu bıraktı, Roma'da takım menajeri
Lincoln - 40 yaşında - Futbolu bıraktı
Henri Bienvenu - Yaşı: 30 - Takımı: Al-Orooba (Birleşik Arap Emirlikleri)
Tomas Zapotocny - Yaşı: 38 - Takımı: USV Oed/Zeillern
Marcelo Carrusca - Yaşı: 35 - Takımı: West Adelaide SC (Avustralya)
Ismael Bouzid - Yaşı: 35 - Takımı: Swift Hesperange (Lüksemburg 2. Lig)
Edu Dracena - Yaşı: 37 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)
Junichi Inamoto - Yaşı: 39 - Takımı: SC Sagamihara (Japonya 3. ligi)
Simao Sabrosa - Yaşı: 39 - Futbolu bıraktı
Ovidiu Petre - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
Piotr Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
Pawel Brozek - Yaşı: 35 - Takımı: Wisla Krakow
Federico Higuain - Yaşı: 34 - Takımı: Columbus Crew (ABD)
Rodrigo Tabata - Yaşı: 38 - Takımı: Al Rayyan (Katar)
Pavel Horvath - Yaşı: 43 - Futbolu bıraktı
Claudio Maldonado - Yaşı: 39 - Futbolu bıraktı
Gordon Schildenfeld - Yaşı: 33 - Takımı: Anorthosis Famagusta
Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 39 - Takımı: Futbolu bıraktı
Manuel Fernandes - Yaşı: 33 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)
Tomas Jun - Yaşı: 35 - Takımı: USV Oed/Zeillern (Avusturya)
Jefferson - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
Roberto Hilbert - Yaşı: 34 - Takımı: Greuther Fürth
Souleymane Youla - Yaşı: 37 - Takımı: KVC Winkel Sport (Belçika)
Diego Ribas - Yaşı: 33 - Takımı: Flamengo (Brezilya)
Michael Fink - Yaşı: 37 - Takımı: FC Giessen
Sidnei - Yaşı: 29 - Takımı: Real Betis (İspanya)
Essaid Belkalem - Yaşı: 30- Takımı: Boşta
Dentinho - Yaşı: 30 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Raul Meireles - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
Michal Kadlec - Yaşı: 33 - Takımı: Slovacko (Çek Cumhuriyeti)
Gökhan Ünal - Yaşı: 36 - Takımı: Boşta
Egemen Korkmaz - Yaşı: 36 - Takımı: Erzurumspor
Pedro Franco - Yaşı: 27 - Takımı: CD América de Cali
Guillermo Burdisso - Yaşı: 30 - Takımı: Atletico Independiente
Serdar Kesimal - Yaşı: 30 - Kulüpsüz
Özer Hurmacı - Yaşı: 32 - Takımı: Sivasspor
Issiar Dia - Yaşı: 31 - Takımı: Yeni Malatyaspor
Mario Gomez - Yaşı: 33 - Takımı: Stuttgart
Dany Nounkeu - Yaşı 32 - Takımı: Akhisarspor
Alex Telles - Yaşı: 26 - Takımı: Porto (Portekiz)
Demba Ba - Yaşı: 33 - Takımı: Başakşehir
Jose Bosingwa - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
Adrian Mierzejewski - Yaşı: 32 Takımı: Chongqing Dangdai Lifan
Erman Kılıç - Yaşı: 35 - Kemerspor
Cem Sultan - Yaşı: 27 - Modafen Spor
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.