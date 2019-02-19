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Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?

Giriş: 19.02.2019 - 10:54 | Güncelleme:  

Bir zamanlar futbolseverlerin Süper Lig'de izlediği ünlü oyuncular şimdi ne yapıyor?

  • 1 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
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    Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani, sezon başında gittiği Sporting'ten ayrılarak sürpriz bir transfere imza attı!

  • 2 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
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    32 yaşındaki Portekizli oyuncu, MLS takımlarından Orlando City'ye transfer oldu.

  • 3 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    3 | 121

    HTSPOR.COM | Son yıllarda 4 büyüklerde görev yapan teknik direktörler ve kadrosunda bulunan futbolcular şimdi hangi takımlarda?

    Colin Kazım Richards - Yaşı: 31 - Takımı: Rojos de Veracruz - Meksika

  • 4 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    4 | 121

    Leo Franco - Yaşı: 41 - Teknik direktörlük yapıyor. Boşta.

  • 5 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    5 | 121

    Engin Baytar - Yaşı: 35 - Gaziosmanpaşa

  • 6 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    6 | 121

    Milos Krasic - Yaşı: 33 - Takımı: Boşta

  • 7 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    7 | 121

    Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie sezon sonunda emekli olacağını açıkladı. Feyenoord'ta forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon devre arasında sarı-lacivertli takımdan ayrılmıştı.

  • 8 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    8 | 121

    Lazar Markovic - Yaşı: 24 - Fulham

  • 9 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    9 | 121

    Emmanuel Emenike - Yaşı: 31 - Boşta

  • 10 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    10 | 121

    Hugo Almeida - Yaşı: 34 - Academica Coimbra

  • 11 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    11 | 121

    Cristian Baroni - Yaşı: 35 - Sao Caetano

  • 12 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    12 | 121

    Miroslav Stoch - Yaşı: 29 - Takımı: Slavia Prag

  • 13 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    13 | 121

    Allan McGregor - Yaşı: 37 - Rangers

  • 14 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    14 | 121

    Florent Malouda - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

  • 15 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    15 | 121

    Albert Riera - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı

  • 16 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    16 | 121

    Wesley Sneijder - Yaş: 34 - Takımı: Al Gharafa

     

  • 17 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    17 | 121

    Jo - Yaşı: 31 - Takımı: Nagoya Grampus

  • 18 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    18 | 121

    Johan Elmander - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı

  • 19 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    19 | 121

    Reto Ziegler - Yaş: 33 - Takımı: FC Dallas

  • 20 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    20 | 121

    Jaja - Yaş: 32 - Takımı: Boşta

  • 21 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    21 | 121

    Diego Lugano - Yaşı: 38 - Takımı: Sao Paulo'da yönetici

  • 22 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    22 | 121

    Mehmet Yozgatlı - Yaş: 40 - Futbolu bıraktı

  • 23 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    23 | 121

    Necati Ateş - Yaş: 39 - Futbolu bıraktı

  • 24 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    24 | 121

    Jose Rodriguez - Yaşı: 24 - Takımı: Fortuna Sittard

  • 25 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    25 | 121

    Alanzinho - Yaşı: 35 - Takımı: Madureira Esporte Clube

  • 26 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    26 | 121

    Didier Drogba - Yaş: 40 - Takımı: Futbolu bıraktı

  • 27 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    27 | 121

    Royston Drenthe - Yaşı: 31 - Sparta Rotterdam

  • 28 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    28 | 121

    Elano - Yaşı: 37 - Kulüpsüz (Teknik direktörlük yapıyor)

  • 29 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    29 | 121

    Ersan Gülüm - Yaşı: 31 - Takımı: Kulüpsüz

  • 30 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    30 | 121

    Daniel Guiza - Yaşı: 38 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)

  • 31 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    31 | 121

    Lucas Ontivero - Yaşı: 24 - Takımı: Johor Darul Ta'zim II (Malezya)

  • 32 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    32 | 121

    Oscar Cardozo - Yaşı: 35 - Takımı: Club Libertad Asunción(Paraguay)

  • 33 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    33 | 121

    Juan Emmanuel Culio - Yaş: 35 - Takımı: CFR Cluj

  • 34 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    34 | 121

    Filip Holosko - Yaş: 35 - Takımı: Kulüpsüz

  • 35 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    35 | 121

    Blerim Dzemaili - Yaşı: 32 - Takımı: Bologna

  • 36 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    36 | 121

    Dirk Kuyt - Yaşı: 38 - Feyenoord'da genç takım antrenörü

  • 37 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    37 | 121

    Didier Zokora - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

  • 38 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    38 | 121

    Bruno Alves - Yaşı: 37 - Takımı: Parma

  • 39 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    39 | 121

    Kevin Constant - Yaşı: 31 - Takımı: Tractor Sazi

  • 40 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    40 | 121

    Abdul Kader Keita - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

  • 41 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    41 | 121

    Tuncay Şanlı - 37 yaşında - Futbolu bıraktı, yorumculuk yapıyor

  • 42 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    42 | 121

    Bobo - Yaşı: 33 - Takımı: Aytemiz Alanyaspor

  • 43 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    43 | 121

    Sol Bamba - Yaşı: 34 - Takımı: Cardiff (İngiltere)

  • 44 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    44 | 121

    Juan Pablo Pino - Yaşı: 31 - Takımı: Cucuta Deportivo

  • 45 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    45 | 121

    Milan Baros - Yaşı: 37 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)

  • 46 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    46 | 121

    Sinan Bolat - Yaşı: 30- Takımı: Antwerp (Belçika)

  • 47 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    47 | 121

    Paulo Henrique - Yaşı: 29 - Takımı: Boşta

  • 48 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    48 | 121

    Harry Kewell - Yaşı: 40 - Notts County'de teknik direktör

  • 49 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    49 | 121

    Avraam Papadopoulos - Yaşı: 34 - Takımı: Olympiakos

  • 50 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    50 | 121

    Gabriel Tamas - Yaşı: 35 - Takımı: Hapoel Haifa (Romanya)

  • 51 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    51 | 121

    Felipe Melo - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras

  • 52 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    52 | 121

    Daniel Opare - Yaşı: 28 - Takımı: Royal Antwerp FC (Belçika)

  • 53 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    53 | 121

    Can Arat - Yaşı: 35 - Takımı: Kulüpsüz

  • 54 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    54 | 121

    Majeed Waris - Yaşı: 27 - Takımı: Nantes

  • 55 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    55 | 121

    Emiliano Insua - Yaşı: 30 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)

  • 56 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    56 | 121

    Andre Santos - Yaşı: 35 - Takımı: Kulüpsüz

  • 57 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    57 | 121

     Bebe - Yaşı: 28 - Takımı: Rayo Vallecano

  • 58 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    58 | 121

    Hrvoje Cale - Yaşı: 33 - Takımı: Futbolu bıraktı

  • 59 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    59 | 121

    Goran Pandev - Yaşı: 35 - Takımı: Genoa (İtalya)

  • 60 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    60 | 121

    Gustavo Colman - Yaşı: 33 - Takımı: Kulüpsüz

  • 61 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    61 | 121

    Kleberson - Yaşı: 39 - Takımı: Futbolu bıraktı

  • 62 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    62 | 121

    Robinson Zapata - Yaşı: 40 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)

     

  • 63 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    63 | 121

    Ahmed Barusso - Yaşı: 34 - Son Takımı: Kulüpsüz

     

  • 64 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    64 | 121

    Teofilo Gutierrez - Yaşı: 33 - Takımı: Junior (Kolombiya)

  • 65 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    65 | 121

    Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 44 - Takımı: Boşta

  • 66 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    66 | 121

    Matias Delgado - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı, Basel'de yönetici

  • 67 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    67 | 121

    Mamadou Niang - Yaşı: 39 - Athletico Marseille

  • 68 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    68 | 121

    İbrahim Akın - Yaşı: 35 - Takımı: Altay

  • 69 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    69 | 121

    Serkan Balcı - Yaşı: 35 - Takımı: Sarıyer

  • 70 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    70 | 121

    Julio Regufe Alves - Yaşı: 27 - 23 yaşında futbolu bıraktı

  • 71 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    71 | 121

    Edu - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

  • 72 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    72 | 121

    Giovani dos Santos - Yaşı: 29 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD) 

  • 73 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    73 | 121

    Izet Hajrovic - Yaşı: 27 -  Takımı: Dinamo Zagreb 

  • 74 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    74 | 121

    Alexandru Bourceanu - Yaşı: 33 - Takımı: Dunarea Calarasi

  • 75 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    75 | 121

    Franck Ribery - Yaşı: 35 - Takımı: Bayern Münih

  • 76 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    76 | 121

    Sasa Ilic - Yaşı: 41 - Takımı: Partizan

  • 77 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    77 | 121

    Jermaine Jones - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı, Real So Cal'da altyapı direktörü

  • 78 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    78 | 121

    Morgan De Sanctis - Yaşı: 41- Futbolu bıraktı, Roma'da takım menajeri

  • 79 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    79 | 121

    Lincoln - 40 yaşında - Futbolu bıraktı

     

  • 80 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    80 | 121

    Henri Bienvenu - Yaşı: 30 - Takımı: Al-Orooba (Birleşik Arap Emirlikleri)

  • 81 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    81 | 121

    Tomas Zapotocny - Yaşı: 38 - Takımı: USV Oed/Zeillern

  • 82 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    82 | 121

    Marcelo Carrusca - Yaşı: 35 - Takımı: West Adelaide SC (Avustralya)

  • 83 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    83 | 121

    Ismael Bouzid - Yaşı: 35 - Takımı: Swift Hesperange (Lüksemburg 2. Lig)

  • 84 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    84 | 121

    Edu Dracena - Yaşı: 37 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)

  • 85 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    85 | 121

    Junichi Inamoto - Yaşı: 39 - Takımı: SC Sagamihara (Japonya 3. ligi)

  • 86 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    86 | 121

    Simao Sabrosa - Yaşı: 39 - Futbolu bıraktı 

  • 87 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    87 | 121

    Ovidiu Petre - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı

  • 88 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    88 | 121

    Piotr Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
    Pawel Brozek - Yaşı: 35 - Takımı: Wisla Krakow

  • 89 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    89 | 121

    Federico Higuain - Yaşı: 34 - Takımı: Columbus Crew (ABD)

  • 90 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    90 | 121

    Rodrigo Tabata - Yaşı: 38 - Takımı: Al Rayyan (Katar)

  • 91 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    91 | 121

    Pavel Horvath - Yaşı: 43 - Futbolu bıraktı

  • 92 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    92 | 121

    Claudio Maldonado - Yaşı: 39 - Futbolu bıraktı

  • 93 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    93 | 121

    Gordon Schildenfeld - Yaşı: 33 - Takımı: Anorthosis Famagusta 

  • 94 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    94 | 121

    Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 39 - Takımı: Futbolu bıraktı

  • 95 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    95 | 121

    Manuel Fernandes - Yaşı: 33 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)

  • 96 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    96 | 121

    Tomas Jun - Yaşı: 35 - Takımı: USV Oed/Zeillern (Avusturya)

  • 97 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    97 | 121

    Jefferson - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı

  • 98 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    98 | 121

    Roberto Hilbert - Yaşı: 34 - Takımı: Greuther Fürth

  • 99 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    99 | 121

    Souleymane Youla - Yaşı: 37 - Takımı: KVC Winkel Sport (Belçika)

  • 100 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    100 | 121

    Diego Ribas - Yaşı: 33 - Takımı: Flamengo (Brezilya)

  • 101 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    101 | 121

    Michael Fink - Yaşı: 37 - Takımı: FC Giessen

  • 102 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    102 | 121

    Sidnei - Yaşı: 29 - Takımı: Real Betis (İspanya)

  • 103 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    103 | 121

    Essaid Belkalem - Yaşı: 30- Takımı: Boşta

  • 104 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    104 | 121

    Dentinho - Yaşı: 30 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

  • 105 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    105 | 121

    Raul Meireles - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

  • 106 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    106 | 121

    Michal Kadlec - Yaşı: 33 - Takımı: Slovacko (Çek Cumhuriyeti)

  • 107 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    107 | 121

    Gökhan Ünal - Yaşı: 36 - Takımı: Boşta

  • 108 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    108 | 121

    Egemen Korkmaz - Yaşı: 36 - Takımı: Erzurumspor

  • 109 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    109 | 121

    Pedro Franco - Yaşı: 27 - Takımı: CD América de Cali

  • 110 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    110 | 121

    Guillermo Burdisso - Yaşı: 30 - Takımı: Atletico Independiente 

  • 111 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    111 | 121

    Serdar Kesimal - Yaşı: 30 - Kulüpsüz

  • 112 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    112 | 121

    Özer Hurmacı - Yaşı: 32 - Takımı: Sivasspor

  • 113 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    113 | 121

    Issiar Dia - Yaşı: 31 - Takımı: Yeni Malatyaspor

  • 114 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    114 | 121

    Mario Gomez - Yaşı: 33 - Takımı: Stuttgart

  • 115 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    115 | 121

    Dany Nounkeu - Yaşı 32 - Takımı: Akhisarspor

  • 116 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    116 | 121

    Alex Telles - Yaşı: 26 - Takımı: Porto (Portekiz)

  • 117 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    117 | 121

    Demba Ba - Yaşı: 33 - Takımı: Başakşehir

  • 118 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    118 | 121

    Jose Bosingwa - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı

  • 119 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    119 | 121

    Adrian Mierzejewski - Yaşı: 32 Takımı: Chongqing Dangdai Lifan

  • 120 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    120 | 121

    Erman Kılıç - Yaşı: 35 - Kemerspor

  • 121 Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi nerede?
    121 | 121

    Cem Sultan - Yaşı: 27 - Modafen Spor

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