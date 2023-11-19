Haberler Magazin Süper Lig'in eski yengesiydi! Jessica Goicoechea iddialı elbisesiyle sınırları zorladı!

Süper Lig'in eski yengesiydi! Jessica Goicoechea iddialı elbisesiyle sınırları zorladı! Bir dönem Süper Lig'in takımlarından Trabzonspor'da forma terleten başarılı futbolcu Marc Bartra, sevgilisi ile birlikte Grammy Latinos ödül törenine katıldı. Bartra'nın sevgilisi Jessica Goicoechea iddialı elbisesiyle sınırları zorladı! Habertürk Giriş: 19.11.2023 - 10:51 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:51 facebook

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Geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor forması giyen Marc Bartra sevgilisi Jessica Goicoechea ile birlikte Grammy Latinos ödül törenine katıldı. Goicoechea’nın tercih ettiği elbisesi sosyal medyada gündem oldu.

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Dekolteli elbisesiyle törene damga vuran Jessica Goicoechea sosyal medyada çok konuşuldu. Model isim gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.