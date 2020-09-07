Siyah-beyazlılar, 62 sezonu geride kalan ligde, 1989-1990'da İstanbul'da Adana Demirspor'u 10-0 yenerek tarihi galibiyete imza attı.
Beşiktaş'ın en farklı skorlu galibiyetiyle lig tarihinde, 8 ve daha farklı skorlu sonuçlanan toplam 8 maç yapıldı. Bu galibiyetlerden 2'sinde Galatasaray, diğerlerinde ise Beşiktaş, Göztepe, Sarıyer, MKE Ankaragücü, Konyaspor ve Bursaspor'un adları bulunuyor.
Öte yandan, ligde son 23 sezonda yapılan maçların hiçbirinde takımlar birbirlerine 8 ve daha farklı skorlu üstünlük kuramadı.
TARİHE GEÇEN MAÇ
Türkiye'nin en üst kademe lig tarihinde en farklı skorlu maç, 15 Ekim 1989 Pazar günü İstanbul'da yapıldı.
Ali Sami Yen Stadı'nda, 1989-1990 sezonunun 6. hafta maçında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun olarak çıktığı karşılaşmada, tarihi bir zafere ulaştı.
Siyah-beyazlıların gollerini, bu maç sonrası Beşiktaş taraftarının adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4),Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.
Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında yapılan tarihi maçın tablosu şöyle:
Stat: Ali Sami Yen
Hakemler: Engin Kurt, Atilla Olkun, Yolcu Yılmaz
Beşiktaş: Engin İpekoğlu (Dk. 64 Metin Akçevre),Recep Çetin, Gökhan Keskin, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut, Rıza Çalımbay, Şenol Fidan, Zeki Önatlı, Feyyaz Uçar, Metin Tekin, Ali Gültiken
Adana Demirspor: Mehmet Fatih Yılmaz (Dk. 46 Haluk Uğurludoğan),Mehmet Demirtaş, Ümit Özkalp, Muammer Birdal, Cengizhan Köksal, Sedat Varak (Dk. 46 Çetin Kahrıman),Murat Sönmez, İbrahim Uzunca, Erol Demirhan, İsmail Akbaşlı, İbrahim Çolak
Goller: Dk. 2, 57, 61 ve 82 Ali Gültiken, Dk. 12, 65 ve 85 Feyyaz Uçar, Dk. 24, 43 ve 76 Metin Tekin
Seyirci: 15 bin 227
Hasılat: 207 milyon 740 bin lira
FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR 8 FARKA ULAŞAMADI
Fenerbahçe ve Trabzonspor, lig tarihinde 8 farklı galibiyet elde edemedi.
Fenerbahçe, ligdeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında Denizlispor'u, 1997-1998'de Şekerspor'u, 2004-2005'te Kayserispor'u, 2008-2009'da Hacettepe'yi ve 2017-2018 sezonunda Kardemir Karabükspor'u aynı skorla 7-0, 1993-1994'te Samsunspor'u, 1994-1995'te de Kayserispor'u aynı sonuçla 8-1 yenerek aldı.
Trabzonspor ise 1994-1995 sezonunda Adana Demirspor'u, 2010-2011'de de Kasımpaşa'yı 7-0 yenerek, şimdiye kadarki en farklı skorlu galibiyetlerini elde etti.
ANKARAGÜCÜ'NÜN İLGİNÇ REKORU
MKE Ankaragücü, lig tarihinde 8 farklı sonuçlanan maçlardan 3'üne imza atarken, aynı zamanda ilginç bir rekorun da sahibi oldu.
Başkentin sarı-lacivertli ekibi, aynı sezonda 8 farklı sonuçlarla hem galibiyet hem de yenilgi alan tek takım olarak Türk futbol tarihine geçti.
MKE Ankaragücü, 1992-1993 sezonunda evinde Konyaspor'u 8-0 yenerken, sezonun son maçında, yine sahasında, bu kez şampiyonluk için gol averajının çok önemli olduğu bir maçta Galatasaray'a 8-0 yenildi. Başkent temsilcisi ayrıca, 1995-1996 sezonunda deplasmanda Bursaspor'a 8-0 mağlup olarak, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerine bir yenisini ekledi.
EN FARKLI SKORLU MAÇLAR
Lig tarihinde 8 ve daha farklı skor elde edilen maçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|1989-90
|Beşiktaş-Adana Demirspor
|10 - 0
|1967-68
|Göztepe-Feriköy
|9 - 1
|1959-60
|Galatasaray-Altınordu
|8 - 0
|1991-92
|Konyaspor-Adana Demirspor
|8 - 0
|1992-93
|MKE Ankaragücü-Konyaspor
|8 - 0
|1992-93
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|0 - 8
|1995-96
|Bursaspor-MKE Ankaragücü
|8 - 0
|1996-97
|Sarıyer-Çanakkale Dardanelspor
|8 - 0
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