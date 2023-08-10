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        Haberler Futbol Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte TFF ile 2023-2024 ilk hafta lig fikstürü! - Futbol Haberleri

        Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte 2023-2024 ilk hafta lig fikstürü!

        2023-2024 sezonu Süper Lig heyecanı ilk düdük sesi ile başlıyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri, yeni transferlerle gücüne güç katmaya devam ediyor. Süper Lig fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor?" İşte, 2023-2024 sezonu ilk hafta lig fikstürü...

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        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 00:29
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        Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala, ilk hafta lig fikstürü futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kura çekiminin ardından hafta hafta lig fikstürünü duyurdu. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor?" İşte, Süper Lig'in başlayacağı tarih...

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        SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

        Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

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        SÜPER LİG'DE İLK HAFTA MAÇLARI

        1. hafta programı:

        11 Ağustos Cuma:

        21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

        12 Ağustos Cumartesi:

        19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

        19.15 Tümosan Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)

        21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

        21.45 Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

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        13 Ağustos Pazar:

        19.15 Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)

        21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

        21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

        14 Ağustos Pazartesi:

        21.00 Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir (Kırbıyık Holding)

        21.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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