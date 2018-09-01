Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçları başladı. Dün akşam saat 24.45'de oynanan Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı ile 4. hafta perdesi açıldı. Rakibini 1-0 yenen Konyaspor 3 puanı kaptı ve böylelikle 2 beraberlik 2 galibiyet almış oldu. Öte yandan bugün ve yarın oynanacak maçlar ile Süper Lig puan durumu tablosu yeniden değişikliğe uğrayacak. İşte Süper Lig 4. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu tablosu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (4. HAFTA GÜNCEL)

Süper Lig'de 4. hafta maç sonuçlarına göre puan durumu tablosu anlık olarak güncellenecek.

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 3 3 0 0 10 1 9 9 2.KASIMPAŞA A.Ş. 3 3 0 0 8 3 5 9 3.ATİKER KONYASPOR 4 2 2 0 8 6 2 8 4.EVKUR YENİ MALATYASPOR 4 2 1 1 4 2 2 7 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 2 0 1 6 3 3 6 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 2 0 1 7 5 2 6 7.KAYSERİSPOR 3 1 2 0 2 0 2 5 8.MKE ANKARAGÜCÜ 3 1 1 1 5 5 0 4 9.TRABZONSPOR A.Ş. 3 1 1 1 5 5 0 4 10.ANTALYASPOR A.Ş. 3 1 1 1 6 7 -1 4 11.FENERBAHÇE A.Ş. 3 1 0 2 2 3 -1 3 12.GÖZTEPE A.Ş. 3 1 0 2 2 4 -2 3 13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 3 1 0 2 2 6 -4 3 14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 0 2 1 3 4 -1 2 15.BURSASPOR 3 0 2 1 2 3 -1 2 16.AKHİSARSPOR 3 0 1 2 3 6 -3 1 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 3 0 1 2 3 6 -3 1 18.AYTEMİZ ALANYASPOR 3 0 0 3 0 9 -9 0

SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

31 AĞUSTOS CUMA

Yeni Malatyaspor - Konyaspor: 0 - 1

1 EYLÜL CUMARTESİ

Fenerbahçe - Kayserispor: (Karşılaşma oynanıyor)

Akhisarspor - Sivasspor:

Trabzonspor - Galatasaray:

Alanyaspor - Göztepe:

2 EYLÜL CUMARTESİ

BB Erzurumspor - Başakşehir:

Kasımpaşa - Ankaragücü:

Antalyaspor - Rizespor:

Bursaspor - Beşiktaş:

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ