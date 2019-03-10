Puan durumu nasıl? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçlarının bugünkü karşılaşmalarla devam ediyor. Maçlar sonuçlandıkça futbolseverlerin puan durumuna da ilgisi yoğun oldu. Bugün gözler liderlik yarışındaki Beşiktaş ve Konyaspor karşılaşmasında. TFF Spor Toto Süper Lig 25. hafta 10 Mart Pazar maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 25. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 25 17 6 2 40 12 28 57 2.GALATASARAY A.Ş. 24 13 7 4 47 25 22 46 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 24 11 8 5 47 32 15 41 4.TRABZONSPOR A.Ş. 25 11 7 7 44 36 8 40 5.ATİKER KONYASPOR 24 8 11 5 30 25 5 35 6.EVKUR YENİ MALATYASPOR 25 9 7 9 34 32 2 34 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 25 9 7 9 37 37 0 34 8.AYTEMİZ ALANYASPOR 25 10 4 11 28 30 -2 34 9.ANTALYASPOR A.Ş. 24 9 5 10 26 36 -10 32 10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 25 8 8 9 23 33 -10 32 11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 25 7 10 8 35 33 2 31 12.KASIMPAŞA A.Ş. 25 9 4 12 41 46 -5 31 13.MKE ANKARAGÜCÜ 25 9 4 12 26 38 -12 31 14. FENERBAHÇE A.Ş. 25 6 10 9 30 36 -6 28 15.BURSASPOR 25 5 13 7 22 28 -6 28 16.GÖZTEPE A.Ş. 25 8 3 14 26 33 -7 27 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 25 4 10 11 26 34 -8 22 18.AKHİSARSPOR 25 5 6 14 25 41 -16 21