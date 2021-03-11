Spor Toto Süper Lig 30. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de otuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 30. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 30. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|27
|19
|3
|5
|59
|27
|32
|60
|2.GALATASARAY A.Ş.
|28
|18
|4
|6
|55
|23
|32
|58
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|28
|18
|4
|6
|52
|28
|24
|58
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|28
|15
|6
|7
|35
|29
|6
|51
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|28
|13
|7
|8
|44
|28
|16
|46
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|28
|13
|7
|8
|48
|35
|13
|46
|7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|28
|11
|10
|7
|40
|32
|8
|43
|8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|28
|11
|8
|9
|43
|37
|6
|41
|9.GÖZTEPE A.Ş.
|28
|10
|9
|9
|40
|33
|7
|39
|10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|28
|7
|15
|6
|26
|31
|-5
|36
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|27
|7
|13
|7
|31
|32
|-1
|34
|12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|27
|8
|8
|11
|33
|34
|-1
|32
|13.YENİ MALATYASPOR
|28
|7
|10
|11
|35
|39
|-4
|31
|14.HES KABLO KAYSERİSPOR
|27
|8
|7
|12
|22
|32
|-10
|31
|15.KASIMPAŞA A.Ş.
|28
|8
|6
|14
|31
|44
|-13
|30
|16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|28
|7
|8
|13
|30
|45
|-15
|29
|17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|27
|6
|10
|11
|31
|44
|-13
|28
|18.MKE ANKARAGÜCÜ
|27
|7
|5
|15
|31
|45
|-14
|26
|19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|28
|6
|8
|14
|27
|46
|-19
|26
|20.YUKATEL DENİZLİSPOR
|27
|6
|6
|15
|26
|48
|-22
|24
|21.GENÇLERBİRLİĞİ
|27
|5
|6
|16
|22
|49
|-27
|21
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|12.03.202119:00
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|13.03.202113:30
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|13.03.202116:00
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|13.03.202116:00
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|13.03.202119:00
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|14.03.202113:30
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|14.03.202116:00
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|14.03.202116:00
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|-
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|14.03.202119:00
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|GENÇLERBİRLİĞİ
|15.03.202119:00
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Haftayı bay geçen takım
YENİ MALATYASPOR
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