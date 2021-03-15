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Süper Lig puan durumu 15 Mart 2021! Spor Toto Süper Lig 30. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 30. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Dün akşam oynanan maçta Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Galatasaray ise deplasmanda Kayserispor'u 3-0 ile geçmesini bildi. İşte, Spor Toto Süper Lig 30. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 15 Mart 2021! Spor Toto Süper Lig 30. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 30. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de otuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 30. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 30. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.28203562293363
2.GALATASARAY A.Ş.29194658233561
3.FENERBAHÇE A.Ş.29184753302358
4.TRABZONSPOR A.Ş.2915773529652
5.AYTEMİZ ALANYASPOR29147848282049
6.ATAKAŞ HATAYSPOR29137948361246
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.291210742321046
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.29118104338541
9.GÖZTEPE A.Ş.29109104036439
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR2881373232037
11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2971572635-936
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2788113334-132
13.YENİ MALATYASPOR28710113539-431
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.28710113244-1231
15.HES KABLO KAYSERİSPOR2887132235-1331
16.KASIMPAŞA A.Ş.2886143144-1330
17.MKE ANKARAGÜCÜ2885153445-1129
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2978143248-1629
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2969142746-1927
20.YUKATEL DENİZLİSPOR2866162650-2424
21.GENÇLERBİRLİĞİ2866162450-2624

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 30. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

12.03.202119:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2 - 3BEŞİKTAŞ A.Ş.

13.03.202113:30DEMİR GRUP SİVASSPOR1 - 0FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

13.03.202116:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.1 - 0ATAKAŞ HATAYSPOR

13.03.202116:00AYTEMİZ ALANYASPOR4 - 0FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

13.03.202119:00HES KABLO KAYSERİSPOR0 - 3GALATASARAY A.Ş.

14.03.202113:30MKE ANKARAGÜCÜ3 - 0GÖZTEPE A.Ş.

14.03.202116:00BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR0 - 0TRABZONSPOR A.Ş.

14.03.202116:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2 - 0YUKATEL DENİZLİSPOR

14.03.202119:00FENERBAHÇE A.Ş.1 - 2GENÇLERBİRLİĞİ

15.03.202119:00KASIMPAŞA A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Haftayı bay geçen takım
YENİ MALATYASPOR

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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