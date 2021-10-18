Spor Toto Süper Lig 9. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de dokuzuncu hafta maçları oynanıyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 9. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 9. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 9 6 3 0 19 9 10 21 2.FENERBAHÇE A.Ş. 9 6 1 2 13 9 4 19 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 9 5 2 2 18 11 7 17 4.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 9 5 2 2 15 11 4 17 5.GALATASARAY A.Ş. 9 5 2 2 14 12 2 17 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 8 5 1 2 16 6 10 16 7.ALTAY 9 5 0 4 15 14 1 15 8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 9 3 5 1 12 9 3 14 9.AYTEMİZ ALANYASPOR 8 4 2 2 8 11 -3 14 10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 9 3 3 3 14 14 0 12 11.YUKATEL KAYSERİSPOR 8 3 2 3 10 9 1 11 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 8 3 2 3 10 11 -1 11 13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 9 2 4 3 13 11 2 10 14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 9 3 0 6 11 12 -1 9 15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 9 2 3 4 10 14 -4 9 16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 9 3 0 6 9 16 -7 9 17.GÖZTEPE A.Ş. 9 2 2 5 9 13 -4 8 18.GZT GİRESUNSPOR 9 2 2 5 5 9 -4 8 19.KASIMPAŞA A.Ş. 9 1 3 5 9 14 -5 6 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 9 0 1 8 6 21 -15 1

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ