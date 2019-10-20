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HaberlerFutbolSüper Lig puan durumu 20 Ekim 2019! Süper Lig 8. hafta fikstürü, puan durumu ve maç sonuçları (son m

Süper Lig puan durumu 20 Ekim 2019! Süper Lig 8. hafta fikstürü, puan durumu ve maç sonuçları (son maçlar)

Süper Lig puan durumu, 2019-2020 sezonunun 8. hafta maçlarının oynanması ile birlikte merak ediliyor. Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Peki, son maçların ardından Spor Toto Süper Lig puan durumu nasıl? 20 Ekim TFF Süper Lig puan durumu haberimizde...

20 ekim süper lig puan durumu

Puan durumu bugün Süper Lig maçları ile birlikte araştırılıyor. 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. hafta maçları içerisinde puan tablosunda liderlik yarışı kızıştı. Denizlispor Fenerbahçe karşısında 2-1 yenildi. TFF Süper Lig 8. hafta fikstürü, maç sonuçları ile birlikte son puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 8. HAFTA

 OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR85211810817
2.TRABZONSPOR A.Ş.84311710715
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK84221410414
4.GALATASARAY A.Ş.834198113
5.DEMİR GRUP SİVASSPOR83321410412
6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR7331106412
7.FENERBAHÇE A.Ş.7322117411
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.83231317-411
9.ANTALYASPOR A.Ş.8323915-611
10.BTC TURK YENİ MALATYASPOR73131610610
11.GÖZTEPE A.Ş.82337709
12.BEŞİKTAŞ A.Ş.82331012-29
13.MKE ANKARAGÜCÜ8233611-59
14.YUKATEL DENİZLİSPOR722368-28
15.KASIMPAŞA A.Ş.8224812-48
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.8224816-88
17.GENÇLERBİRLİĞİ8134121206
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR8044815-74

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

18.10.2019 20:30 GALATASARAY A.Ş.3 - 2DEMİR GRUP SİVASSPOR 

 

19.10.2019 15:00 ANTALYASPOR A.Ş.0 - 6GENÇLERBİRLİĞİ 

 

19.10.2019 17:30 TRABZONSPOR A.Ş.4 - 1GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 

 

19.10.2019 17:30 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2 - 1GÖZTEPE A.Ş. 

 

19.10.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ0 - 0BEŞİKTAŞ A.Ş. 

 

20.10.2019 14:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR1 - 1KASIMPAŞA A.Ş. 

 

20.10.2019 16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR5 - 2ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 

 

20.10.2019 19:00 YUKATEL DENİZLİSPOR1 - 2FENERBAHÇE A.Ş. 

 

21.10.2019 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-BTC TURK YENİ MALATYASPOR 

 

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