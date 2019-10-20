Puan durumu bugün Süper Lig maçları ile birlikte araştırılıyor. 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. hafta maçları içerisinde puan tablosunda liderlik yarışı kızıştı. Denizlispor Fenerbahçe karşısında 2-1 yenildi. TFF Süper Lig 8. hafta fikstürü, maç sonuçları ile birlikte son puan durumu şöyle:
PUAN DURUMU - SÜPER LİG 8. HAFTA
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AYTEMİZ ALANYASPOR
|8
|5
|2
|1
|18
|10
|8
|17
|2.TRABZONSPOR A.Ş.
|8
|4
|3
|1
|17
|10
|7
|15
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|8
|4
|2
|2
|14
|10
|4
|14
|4.GALATASARAY A.Ş.
|8
|3
|4
|1
|9
|8
|1
|13
|5.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|8
|3
|3
|2
|14
|10
|4
|12
|6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|7
|3
|3
|1
|10
|6
|4
|12
|7.FENERBAHÇE A.Ş.
|7
|3
|2
|2
|11
|7
|4
|11
|8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|8
|3
|2
|3
|13
|17
|-4
|11
|9.ANTALYASPOR A.Ş.
|8
|3
|2
|3
|9
|15
|-6
|11
|10.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|7
|3
|1
|3
|16
|10
|6
|10
|11.GÖZTEPE A.Ş.
|8
|2
|3
|3
|7
|7
|0
|9
|12.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|8
|2
|3
|3
|10
|12
|-2
|9
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|8
|2
|3
|3
|6
|11
|-5
|9
|14.YUKATEL DENİZLİSPOR
|7
|2
|2
|3
|6
|8
|-2
|8
|15.KASIMPAŞA A.Ş.
|8
|2
|2
|4
|8
|12
|-4
|8
|16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|8
|2
|2
|4
|8
|16
|-8
|8
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|8
|1
|3
|4
|12
|12
|0
|6
|18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|8
|0
|4
|4
|8
|15
|-7
|4
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
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