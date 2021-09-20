Spor Toto Süper Lig 5. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 5. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 5. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 5 4 1 0 10 2 8 13 2.TRABZONSPOR A.Ş. 5 4 1 0 11 4 7 13 3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 5 3 2 0 7 3 4 11 4.ATAKAŞ HATAYSPOR 5 3 1 1 11 4 7 10 5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 5 3 1 1 11 6 5 10 6.FENERBAHÇE A.Ş. 5 3 1 1 6 3 3 10 7.ALTAY 5 3 0 2 10 7 3 9 8.AYTEMİZ ALANYASPOR 5 3 0 2 4 9 -5 9 9.GALATASARAY A.Ş. 5 2 2 1 8 6 2 8 10.YUKATEL KAYSERİSPOR 5 2 1 2 5 6 -1 7 11.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 5 2 0 3 7 12 -5 6 12.GÖZTEPE A.Ş. 5 1 2 2 6 7 -1 5 13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 5 1 2 2 5 6 -1 5 14.KASIMPAŞA A.Ş. 5 1 2 2 5 6 -1 5 15.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 5 1 2 2 5 8 -3 5 16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 5 1 1 3 6 10 -4 4 17.DEMİR GRUP SİVASSPOR 5 0 3 2 5 7 -2 3 18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 5 1 0 4 4 6 -2 3 19.GZT GİRESUNSPOR 5 0 1 4 0 6 -6 1 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 5 0 1 4 3 11 -8 1

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

17.09.2021 20:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 3 - 4 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

17.09.2021 20:00 ALTAY 2 - 1 GÖZTEPE A.Ş.

18.09.2021 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

18.09.2021 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. 0 - 1 TRABZONSPOR A.Ş.

18.09.2021 19:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 2 - 3 BEŞİKTAŞ A.Ş.

18.09.2021 19:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 3 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

19.09.2021 13:30 GZT GİRESUNSPOR 0 - 0 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

19.09.2021 16:00 GALATASARAY A.Ş. 0 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR

19.09.2021 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 2 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.