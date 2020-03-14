Spor Toto Süper Lig 26. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe Konyaspor deplasmanından 1-0 yenik ayrılarak bir yara daha aldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 26. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|25
|15
|7
|3
|58
|27
|31
|52
|2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|25
|15
|7
|3
|49
|24
|25
|52
|3.GALATASARAY A.Ş.
|25
|14
|7
|4
|44
|20
|24
|49
|4.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|25
|14
|7
|4
|47
|28
|19
|49
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|19
|43
|6.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|25
|13
|4
|8
|40
|32
|8
|43
|7.FENERBAHÇE A.Ş.
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|12
|40
|8.GÖZTEPE A.Ş.
|25
|9
|7
|9
|29
|30
|-1
|34
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10.YUKATEL DENİZLİSPOR
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11.GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|25
|6
|9
|10
|28
|43
|-15
|27
|13.KASIMPAŞA A.Ş.
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|25
|6
|7
|12
|37
|38
|-1
|25
|16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|25
|7
|4
|14
|26
|42
|-16
|25
|17.MKE ANKARAGÜCÜ
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|25
|4
|7
|14
|26
|61
|-35
|19
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
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