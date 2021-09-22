Spor Toto Süper Lig 6. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de altıncı hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 6. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 6. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 6 4 2 0 13 5 8 14 2.TRABZONSPOR A.Ş. 5 4 1 0 11 4 7 13 3.ALTAY 6 4 0 2 12 8 4 12 4.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 6 3 2 1 11 6 5 11 5.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 5 3 2 0 7 3 4 11 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 5 3 1 1 11 4 7 10 7.FENERBAHÇE A.Ş. 5 3 1 1 6 3 3 10 8.AYTEMİZ ALANYASPOR 5 3 0 2 4 9 -5 9 9.GALATASARAY A.Ş. 5 2 2 1 8 6 2 8 10.YUKATEL KAYSERİSPOR 5 2 1 2 5 6 -1 7 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 1 3 2 6 7 -1 6 12.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 6 1 3 2 8 11 -3 6 13.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 6 2 0 4 7 13 -6 6 14.GÖZTEPE A.Ş. 5 1 2 2 6 7 -1 5 15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 5 1 2 2 5 6 -1 5 16.KASIMPAŞA A.Ş. 5 1 2 2 5 6 -1 5 17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 6 1 2 3 6 10 -4 5 18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 5 1 0 4 4 6 -2 3 19.GZT GİRESUNSPOR 5 0 1 4 0 6 -6 1 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 6 0 1 5 4 13 -9 1

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ