Puan durumu son maçların oynanması ile araştırılıyor. 2019 - 2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta oynanan maçlarla tam gaz devam ediyor. Haftanın açılış maçını yapan Göztepe, Konyaspor galibiyetiyle haftaya başladı. Bu akşam ise gözler 2 önemli kapanış maçında. Sivasspor, Trabzonspor'u evinde ağırlayacak. Ancak tüm gözler Beşiktaş - Başakşehir derbisinde olacak. TFF Spor Toto Süper Lig 5. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 5. HAFTA

1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2. Devre 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 5 4 1 0 12 5 7 13 2. FENERBAHÇE A.Ş. 5 3 1 1 11 6 5 10 3.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 5 3 1 1 10 10 0 10 4.YUKATEL DENİZLİSPOR 5 2 2 1 5 2 3 8 5.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 5 2 2 1 5 4 1 8 6.GALATASARAY A.Ş. 5 2 2 1 6 6 0 8 7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 5 2 1 2 11 6 5 7 8.TRABZONSPOR A.Ş. 4 1 3 0 6 5 1 6 9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 5 1 3 1 4 4 0 6 10.DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 1 2 1 6 4 2 5 11.GÖZTEPE A.Ş. 5 1 2 2 1 4 -3 5 12.ANTALYASPOR A.Ş. 5 1 2 2 5 9 -4 5 13.MKE ANKARAGÜCÜ 5 1 2 2 3 7 -4 5 14.BEŞİKTAŞ A.Ş. 4 1 1 2 6 7 -1 4 15.KASIMPAŞA A.Ş. 5 1 1 3 5 7 -2 4 16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 4 1 1 2 4 7 -3 4 17.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 5 0 3 2 6 8 -2 3 18.GENÇLERBİRLİĞİ 5 0 2 3 5 10 -5 2



Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

20.09.2019 20:30 GÖZTEPE A.Ş. 1 - 0 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

21.09.2019 15:00 KASIMPAŞA A.Ş. 3 - 0 ANTALYASPOR A.Ş.

21.09.2019 17:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 - 1 YUKATEL DENİZLİSPOR

21.09.2019 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ

22.09.2019 14:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 2 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

22.09.2019 16:30 GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 1AYTEMİZ ALANYASPOR

22.09.2019 19:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR 1 - 1GALATASARAY A.Ş.

23.09.2019 20:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

23.09.2019 20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK