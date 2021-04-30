Spor Toto Süper Lig 39. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de otuz dokuzuncu hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 39. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 39. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 36 24 6 6 78 38 40 78 2.FENERBAHÇE A.Ş. 36 22 7 7 64 36 28 73 3.GALATASARAY A.Ş. 36 22 6 8 68 33 35 72 4.TRABZONSPOR A.Ş. 37 17 13 7 45 34 11 64 5.ATAKAŞ HATAYSPOR 36 16 9 11 60 44 16 57 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 37 16 9 12 55 39 16 57 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 36 13 16 7 49 41 8 55 8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 36 14 12 10 54 45 9 54 9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 36 13 12 11 51 44 7 51 10.GÖZTEPE A.Ş. 36 12 12 12 52 49 3 48 11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 37 9 16 12 38 50 -12 43 12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 36 10 12 14 42 46 -4 42 13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 36 10 12 14 47 59 -12 42 14.HELENEX YENİ MALATYASPOR 36 9 13 14 42 48 -6 40 15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 36 10 10 16 39 54 -15 40 16.MKE ANKARAGÜCÜ 36 10 8 18 43 57 -14 38 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 36 9 11 16 33 49 -16 38 18.KASIMPAŞA A.Ş. 36 9 10 17 39 54 -15 37 19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 37 9 10 18 40 62 -22 37 20.GENÇLERBİRLİĞİ 36 9 8 19 37 64 -27 35 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 36 6 10 20 36 66 -30 28

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 39. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

27.04.2021 20:30 ATAKAŞ HATAYSPOR 3 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ 28.04.2021 16:00 HES KABLO KAYSERİSPOR 6 - 3 YUKATEL DENİZLİSPOR 28.04.2021 16:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 2 - 2 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 28.04.2021 16:00 GÖZTEPE A.Ş. 1 - 1 TRABZONSPOR A.Ş. 28.04.2021 20:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2 - 3 BEŞİKTAŞ A.Ş. 28.04.2021 20:30 GALATASARAY A.Ş. 1 - 0 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 29.04.2021 16:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 29.04.2021 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 0 HELENEX YENİ MALATYASPOR 29.04.2021 20:30 MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 29.04.2021 20:30 AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.

Haftayı bay geçen takım

KASIMPAŞA A.Ş.