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Süper Lig puan durumu: Süper Lig 6. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan duurumu, cuma günü oynanan 6. hafta maçları ile birlikte değişikliğe uğradı. Bugün ve yarın oynanacak maçlarla yeniden şekillenecek olan puan durumu tablosuna göre, 1 maç fazlalığıyla Başakşehir liderlik koltuğunda oturuyor. İşte Süper Lig 6. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...

23 Eylül 2018 Pazar, 17:09 | Güncelleme:

Süper Lig pun durumu tablosunda hareketlilik devam ediyor. Cuma günü oynanan maçlar ile başlayan 6. hafta puan durumu tablosu bugün ve yarın oynanacak maçlarla yeniden değişikliğe uğrayacak. Dün Bursaspor deplasmanından 1 puanla dönen Başakşehir, bir maç fazlalığıyla 13 puanla liderlik koltuğunda otururken, bugün Akhisarspor ile oynayacak olan Galatasaray 12 puanla 2. sırada yer alıyor. Galatasaray deplasmandan 3 puanla dönerse yeniden liderlik koltuğunu devralacak. İşte Süper Lig 6. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...

GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU (6. HAFTA)

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçların sonuçlarına göre puan durumu tablosu güncellenmektedir.

    O G B M A Y AV P
1 Başakşehir 6 4 1 1 11 3 8 13
2 Galatasaray 5 4 0 1 14 6 8 12
3 Kasımpaşa 5 4 0 1 11 8 3 12
4 Konyaspor 6 3 2 1 10 7 3 11
5 Beşiktaş 5 3 1 1 10 7 3 10
6 Yeni Malatyaspor 6 3 1 2 6 4 2 10
7 Ankaragücü 6 3 1 2 8 7 1 10
8 Göztepe 6 3 0 3 6 6 0 9
9 Kayserispor 6 2 2 2 5 6 -1 8
10 Trabzonspor 6 2 1 3 10 8 2 7
11 Antalyaspor 5 2 1 2 8 12 -4 7
12 Fenerbahçe 5 2 0 3 5 6 -1 6
13 Alanyaspor 5 2 0 3 2 9 -7 6
14 Bursaspor 6 0 5 1 4 5 -1 5
15 Sivasspor 5 1 2 2 5 9 -4 5
16 Rizespor 6 0 3 3 5 8 -3 3
17 Akhisarspor 5 0 2 3 4 8 -4 2
18 BB Erzurumspor 6 0 2 4 5 10 -5 2

SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Süper Lig 6. hafta maç sonuçları, karşılaşmalar sonrası güncellenecektir.

21 EYLÜL CUMA

BB Erzurumspor - Ankaragücü: 0 - 1

Bursaspor - Başakşehir: 0 - 0

22 EYLÜL CUMARTESİ

Malatyaspor - Rizespor: 1 - 0

Kayserispor - Konyaspor: 0 - 2

Trabzonspor - Göztepe: 1 - 2

23 EYLÜL PAZAR

Kasımpaşa - Alanyaspor:

Antalyaspor - Sivasspor:

Akhisarspor - Galatasaray:

24 EYLÜL PAZARTESİ

Fenerbahçe - Beşiktaş:

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