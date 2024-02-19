İlk olarak 2018 yılında başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, VAR kayıtlarının haftanın son maçının ardından kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. Peki, Süper Lig VAR kayıtları ne zaman açıklanacak? VAR kayıtları nasıl ve nereden izlenecek? İşte, konuya dair ayrıntılar...