Süper Lig yayın ihalesi kararı açıklandı mı? Süper Lig yayın ihalesini kim aldı, kim kazandı?

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının 2022-2023 ve devam eden sezonlardan itibaren yayın haklarının devrine dair karar bugün TFF tarafından açıklanacak.

Şubat ayı içerisinde çeşitli kez yapılan toplantılar sonrasında ihaleye giren 14 kurumun teklifi beğenilmemişti. TFF kurumlardan tekliflerini revize etmesini beklerken 12 kurumun tekliflerini revize ettiği belirtilmişti.

KOMİSYON 15.00'TE TOPLANACAK

Yayın Haklarının devri için oluşturulan komisyon 15.00'te bir kez daha toplanacak. Kritik toplantının ardından yayın ihalesine dair karar açıklanacak.

"SÜPER LİG TV" KURULUR MU?

TFF Başkanı Nihat Özdemir ihaledeki rakamların tatmin edici olmaması üzerine bir açıklama yapmış ve Süper Lig TV'nin kurulabileceğini duyurmuştu. Özdemir, "Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV’yi kurarız. Buradan gerçekleşecek dekoder satışı ve her kulübün satış miktarlarına göre gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimizin içinde" ifadelerini kullanmıştı.