Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı! Son dakika: 12 Mart 2026 Perşembe Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 12 Mart Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto heyecanı haftanın ikinci çekilişi ile devam etti. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklanıyor. İşte 12 Mart 2026 Perşembe Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 21:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Loto sonuçları açıklandı!

        Süper Loto sonuçlarında geri sayım sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto haftanın ikinci çekilişi gerçekleşti. Şans oyunu severlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 12 Mart 2026 Süper Loto sonuçları...

        12 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        3 - 22 - 38 - 41 - 44 - 50

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        REKLAM

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        12 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* Merkez Bankası, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 37'd...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Mart kurak bayram yağışlı
        Mart kurak bayram yağışlı
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?