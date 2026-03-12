12 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* Merkez Bankası, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 37'd... Daha Fazla Göster Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* Merkez Bankası, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı. Yapılan açıklamada "Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir" denildi* Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı ile Ankara'da açıklamalarda bulundu: İran'da iç savaş çıkarmayı hedefleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız. Savaşın gidişatına dair her türlü senaryoya hazırız* İran füzesinde neden S-400 kullanılmadı? MSB: Bir balistik füze tespit edildiğinde, müdahale süresinin çok kısa olması sebebiyle sistem en uygun ve en hızlı önleme aracını otomatik olarak seçerek ateşlemektedir* TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması: gündemimizde yok. Hiçbir federasyon son haftalara girildiğinde kaliteli hakemlerini göndermiyor. Yabancı VAR hata yapınca nasıl ceza verebiliriz?* BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuk olan oyuncu Hakan Karahan, Candan Erçetin ile 30 yılı aşkın süredir yaşadığı aşkı anlattı Daha Az Göster