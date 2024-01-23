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        Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Ocak 2024 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Ocak Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

        Süper Loto'da heyecan haftanın ilk çekilişi ile başladı. Haftada üç kez; salı, perşembe ve pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar saat 21.30'da açıklandı. İşte, 23 Ocak 2023 Süper Loto sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 21:40 Güncelleme: 23.01.2024 - 21:40
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        Süper Loto sonuçları açıklandı!
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        Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi noter huzurunda canlı yayında açıklandı. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 23 Ocak 2024 Süper Loto çekilişine ilişkin tüm merak edilenler...

        23 OCAK 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        15 - 42 - 43 - 50 - 56 - 60

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA
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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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