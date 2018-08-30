Süper Loto sonuçları açıklandı. Nefeslerin tutulduğu çekilişte dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 4 milyon 952 bin 760 , büyük ikramiye tutarı ise 2 milyon 897 bin 915 olarak açıklandı. Her hafta hayalleri süsleyen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi 21.15'te başladı ve yaklaşık 5 dakika içerisinde haftanın rakamları belli oldu. Peki, bu haftaki çekilişe göre Süper Loto'nun şanslı numaraları neler? İşte 30 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (30 AĞUSTOS 2018)

30 Ağustos Süper Loto sonucu: 08 - 19 - 31 - 39 - 42 - 47

Detaylar birazdan...

BİR ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 566. hafta çekilişinde şanslı numaralar 02 - 06 - 20 - 26 - 42 - 54 olarak açıklanmıştı. Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 30 Ağustos tarihinde yapılacak çekilişe devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 47 kişi 8 bin 54 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 162 kişi 187 lira 85'er kuruş, 3 bilen 44 bin 312 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 487 bin 50 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 75 bin 944 lira 20 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 600 bin 828 lira 78 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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