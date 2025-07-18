Superman'de en çok kimin kazandığı belli oldu

Yeni çekilen 'Superman' filmi oyuncu kadrosunun maaşları belli oldu. DC Sinematik Evreni'ni yeniden başlatan ve merakla beklenen çizgi roman uyarlaması olan filmde, tahminlerin aksine en çok kazanan, baş karakter olan Çelik Adam değil.

Superman yıldızı David Corenswet ve filmde Lois Lane karakterine hayat veren Rachel Brosnahan'ın filmden 750'şer bin dolar kazandığı öğrenildi. Superman'in azılı düşmanı Lex Luthor karakterini canlandıran Nicholas Hoult'un ise 2 milyon dolar maaş aldığı ortaya çıktı. Her üç oyuncunun da Superman'in gişe performansına bağlı olarak ikramiye almaya hak kazandığı bildirildi. Ancak bu ikramiyelerin kesin tutarı bilinmiyor.

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Geleneksel olarak, oyuncu maaşları her oyuncunun ekran süresine değil, popülerliğine ve filmografisine bağlı olarak belirleniyor. David Corenswet, Superman'in başrol oyuncusu ve DC Sinematik Evreni'nin ilk kez yüzü oldu. Kariyeri Superman'den önce de yükselişteydi, ancak Corenswet'in önceki film ve TV projelerinin çok azı DC Sinematik Evreni'ndeki ilk rolü kadar öne çıktı. Nicholas Hoult'un ise 'X-Men' serisi, 'Mad Max', 'Nosferatu' ve 'The Menu'deki rolleri onu daha önce yıldızlar listesine eklemişti.

David Corenswet ve Rachel Brosnahan, Los Angeles galasında