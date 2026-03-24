Bob Fosse'un 1974 yapımı Lenny Bruce biyografisi 'Lenny' filmiyle Oscar'a aday gösterilen ve Richard Donner'ın 'Superman' filmlerinde Lex Luthor'un kız arkadaşını canlandırmasıyla hafızalara kazınan Valerie Perrine, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun yakın arkadaşı olan film yapımcısı Stacey Souther, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Perrine'in ölümünü, "Hayatı dolu dolu yaşayan, gerçek bir ilham kaynağıydı ve ne muhteşem bir hayattı. O olmadan dünya daha az güzel geliyor" sözleriyle duyurdu. Souther ayrıca, takipçilerden cenaze masraflarını karşılamaya yardımcı olmak için GoFundMe bağış kampanyasına destek olmalarını istedi.

"Son dileği Forest Lawn Mezarlığı'na defnedilmek" diyen Souther, "15 yıldan fazla süredir Parkinson hastalığıyla mücadele ettikten sonra maddi durumu tükendi. Gelin hep birlikte son dileğini gerçekleştirelim. Bunu gerçekten hak ediyor" ifadesini kullandı.

Perrine'e 2015 yılında Parkinson hastalığı teşhisi kondu ve bu hastalıkla ilgili deneyimleri, Souther tarafından yapılan ve 2019'da gösterime giren 45 dakikalık bir belgeselin konusu oldu.

Perrine kariyerine Las Vegas'ta şov kızı olarak başladı, ancak silah ithalatçısı nişanlısının yanlışlıkla kendini kalbinden vurmasının ardından oradan ayrıldı. Los Angeles'a yerleştikten sonra ünlü kuaför Jay Sebring ile bir ilişki yaşadı, ancak Sebring daha sonra Sharon Tate'in evinde "Manson Ailesi" tarikatı üyeleri tarafından öldürüldü.

TV'DEKİ İLK ÇIPLAK KADIN OYUNCU

Daha sonra Los Angeles'taki bir akşam yemeğinde bir yetenek ajanı tarafından keşfedildi. 1972 yapımı Slaughterhouse-Five filminde ve ardından 1973 yapımı The Last American Hero filminde ise Jeff Bridges'in yarış pilotunun kız arkadaşı rolünde oynadı. Aynı yıl, PBS'te yayınlanan Steambath adlı filmde yer aldıktan sonra, ABD televizyonunda çıplak görünen ilk kadın oyuncu oldu.

CANNES'DAN ÖDÜL ALDI

1974'te, Bob Fosse'nin yönettiği ve Dustin Hoffman'ın başrolünde oynadığı beğenilen biyografik film 'Lenny'de, komedyen Lenny Bruce'un karısı striptizci Honey Bruce'u canlandırdı. Bu performansıyla Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı ve ayrıca Altın Küre ve Oscar'a da aday gösterildi.

1970'lerin ikinci yarısında Perrine, Gene Hackman'ın suç dehası Lex Luthor'un metresi Miss Teschmancher rolüyle 'Superman' (1978) ve 1980'deki devam filminde tanındı. Diğer filmleri arasında 'The Electric Horseman' (1979), 'The Border' (1982) gibi yapımlar var. Perrine, en son 2000 yapımı 'What Women Want' filminde bir ofis asistanını