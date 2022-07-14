Süphan Dağı'ndaki 40 şehit mezarında defineci talanı! 0:00 / 0:00

İHA

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırında bulunan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı zirvesinde bulunan tarihi Kırklar Mezarlığı defineciler tarafından tahrip edildi.

Van Gölü'nün kuzey tarafından Adilcevaz, Erciş ve Patnos ilçeleri arasındaki Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı, tırmanış aktiviteleri yanı sıra zirvesinde yer alan 40 şehide ait 'Kırklar Mezarlığı' için de sıkça tercih ediliyor.

Dağın zirvesinde bulunan tarihi 'Kırklar Mezarlığı', son dönemde definecilerin hedefi haline gelmiş. Mezarlığın bulunduğu alan, definecilerden dolayı büyük tahribat gördü.

Zirve tırmanışı yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Arapça yazılı mezar taşlarını incelediklerini ifade ederek, "Zirvede tarihi bir mezarlık kalıntıları bulunmaktadır. Ne yazık ki define avcıları buralara kadar gelip her tarafı tahrip ettiler. Mezarlıklara saygı duyulmalı ve yetkililerden bu konunun araştırılmasını istiyoruz" dedi.