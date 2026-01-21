Uyuşturucu soruşturması kapsamında; Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve Abdi İbrahim İlaç Şirketi'nin sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut göz altına alınmıştı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Abdullah Gençal, Bilal Hancı, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut adli işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Abdullah Gençal; tutuklama talebiyle, Bilal Hancı; konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle, İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ'ın ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevkleri gerçekleştirildi.

İlerleyen saatlerde şüpheliler hakkında karar çıktı.

Abdullah Gençal'ın tutuklanmasına, şüpheli Bilal Hancı hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza atmak şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

