        Şüpheliler hakkında karar çıktı

        Şüpheliler hakkında karar çıktı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan; iş adamı Abdullah Gençal, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, sulh ceza hakimliğine sevk edildikten sonra karar çıktı

        Giriş: 21.01.2026 - 15:31 Güncelleme: 21.01.2026 - 23:05
        Karar çıktı
        Uyuşturucu soruşturması kapsamında; Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve Abdi İbrahim İlaç Şirketi'nin sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut göz altına alınmıştı.

        Abdullah Gençal
        Abdullah Gençal

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Abdullah Gençal, Bilal Hancı, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut adli işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Bilal Hancı
        Bilal Hancı
        Abdullah Gençal; tutuklama talebiyle, Bilal Hancı; konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle, İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ'ın ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevkleri gerçekleştirildi.

        Mehmet Üstündağ
        Mehmet Üstündağ

        İlerleyen saatlerde şüpheliler hakkında karar çıktı.

        Abdullah Gençal'ın tutuklanmasına, şüpheli Bilal Hancı hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza atmak şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

        İbrahim Barut
        İbrahim Barut
