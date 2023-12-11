Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arz sonuçları açıklandı Sur Tatil Evleri GYO, hisselerine 2,88 kat talep gelirken, 3,8 milyon yatırımcıya dağıtım yapıldı. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Tatil Evleri GYO'nun beklentilerini karşıladığını ve çok başarılı bir halka arz süreci geçirdiğini belirterek, "Bize güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyor, Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arzının ülkemize, sermaye piyasalarına, yeni ortaklarımıza ve büyük Sur Yapı Ailesine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi

Sur Yapı, turizm faaliyetlerini içeren şirketi Sur Tatil Evleri GYO’nun halka arzını tamamladı. 7-8 Aralık tarihindeki talep toplama sürecinde 49,18 TL hisse başı fiyatla satışa çıkan 45 milyon adet hisse için 2,88 kat talep geldi. Halka arzda satışa sunulan 45 milyon hisse için, yurt içi bireysel yatırımcılardan 61,9 milyon adet, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 67,5 milyon adet talep toplandı. Yaklaşık 3,8 milyon yatırımcıya pay dağıtılan halka arzda halka arz büyüklüğü 2,2 milyar TL, Sur Tatil Evleri GYO’nun halka açıklık oranı da yüzde 26,87 olarak gerçekleşti.

"BEKLENTİLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"

Sur Tatil Evleri GYO, 14 Aralık’ta gerçekleşecek gong töreninin ardından Borsa İstanbul’da SURGY koduyla işlem görmeye başlayacak. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Tatil Evleri GYO’da beklentilerinin karşılığını aldıklarını ve şirketin çok başarılı bir halka arz süreci geçirdiğini belirterek “Bize güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyor, Sur Tatil Evleri GYO’nun halka arzının ülkemize, sermaye piyasalarına, yeni ortaklarımıza ve büyük Sur Yapı Ailesine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Sur Tatil Evleri GYO’nun halka arzında, yüzde 80’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara olmak üzere 2 milyar 213 milyon 100 bin lira değerinde 45 bin lot hisseyi satışa sunduklarını ifade eden Elmas, “2 günlük talep toplama sürecinde, yaklaşık 3,8 milyon yatırımcıdan, 129,4 milyon adet hisse talebi aldık. 3 milyon 769 bin yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilen halka arzımızda hisselerimiz yurt içi bireysel yatırımcılarımızdan 1,72 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılarımızdan yaklaşık 7,5 kat talep gördü” dedi.

"YEPYENİ BİR DÖNEME ADIM ATTIK"

30 yıla aşkın geçmişi olan Sur Yapı Ailesinin yepyeni bir döneme girdiğini dile getiren Elmas, “Sur Tatil Evleri GYO’nun ülkemizin her geçen gün gelişen, büyüyen ve nitelik kazanan gayrimenkul ve turizm sektöründeki büyük fırsatlardan pay almamıza, ortaklarımızın yatırımlarını güvenle büyütmemize fırsat sağlayacağını biliyoruz. Tüm bu fırsat ve sorumluluklar, bize daha çok çalışacağımız ve yeni ortaklarımızla birlikte büyüyeceğimiz günler vadediyor” dedi.