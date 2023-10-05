1 Şurada Paylaş!









Balıkesir'de sürat teknesi ile çarptığı Elvan Fırat Taşdöğen'in (46) ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ender K.'nin (52), uzman bilirkişi raporuna göre de yüzde 75 asli kusurlu olduğu dosyaya girdi.

DHA'nın haberine göre rapor sonrası savcı, Ender K.'nin cezasını artırıp, suçun vasfını değiştirerek, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.