ABD'Lİ ARAMA KURTARMA EKİBİNDEN AÇIKLAMA

Geziyi düzenleyen firmanın kurucu ortağı 'düşünüldüğünden daha uzun süreye sahip oldukları' konusunda ısrar ederken, ABD Sahil Güvenliği bugün oksijenin tükendiğini tahmin etmelerine rağmen sürece hala kurtarma operasyonu olarak baktıklarını ifade etti.

ABD Sahil Güvenliği'nden Tuğamiral John Mauger, operasyonun 'aktif bir arama faaliyeti olmaya devam ettiğini' ve 'elverişli' hava koşulları sayesinde 'umutlu olduğunu' söyledi. Çarpma sesleriyle ilgili bir soru üzerine, ilk analizlerin bunların 'arka plandaki okyanus gürültüsü' olduğunu gösterdiğini ancak bunun hala incelendiğini söyledi.