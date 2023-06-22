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Kayıp Titanic denizaltısında kritik eşik geçildi! ABD'li yetkililerden açıklama

1912'de buz dağına çarparak batan Titanic'in enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarınında kritik 96 saat bitti. Kayıp denizaltında 5 yolcunun toplam 96 saatlik oksijeni bulunuyordu. Çalışmalara katılan ABD'li ekipler ise bugün oksijenin tükendiğini tahmin etmelerine rağmen sürece hala kurtarma operasyonu olarak baktıklarını ifade etti.

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  • Süre doldu! Kayıp Titanic denizaltısında yolcuların 96 saatlik oksijeni bitti - Günün Haberleri

    Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanic'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan OceanGate firmasına ait denizaltı araçlarından biri 18 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.
  • Süre doldu! Kayıp Titanic denizaltısında yolcuların 96 saatlik oksijeni bitti - Günün Haberleri

    Arama kurtarma çalışmaları sırasında suyun altından duyulan seslerin tespit edilmesi üzerine çalışmalara hız kazandırılmıştı.
  • Süre doldu! Kayıp Titanic denizaltısında yolcuların 96 saatlik oksijeni bitti - Günün Haberleri

    Kurtarma ekipleri denizaltında kaybolan 5 kişiyi arama çalışmalarını günlerdir yoğun bir şekilde sürdürüyor.
  • Süre doldu! Kayıp Titanic denizaltısında yolcuların 96 saatlik oksijeni bitti - Günün Haberleri

    Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.
  • Süre doldu! Kayıp Titanic denizaltısında yolcuların 96 saatlik oksijeni bitti - Günün Haberleri

    96 SAATLİK OKSİJENLERİ BİTTİ

    Kurtarma ekiplerinin hayati önem taşıyan oksijen kaynağının Türkiye saati ile 14.08'de sona ereceğini tahmin etmelerinin ardından dünya şimdi bir 'mucize' bekliyor.
  • Süre doldu! Kayıp Titanic denizaltısında yolcuların 96 saatlik oksijeni bitti - Günün Haberleri

    ABD'Lİ ARAMA KURTARMA EKİBİNDEN AÇIKLAMA

    Geziyi düzenleyen firmanın kurucu ortağı 'düşünüldüğünden daha uzun süreye sahip oldukları' konusunda ısrar ederken, ABD Sahil Güvenliği bugün oksijenin tükendiğini tahmin etmelerine rağmen sürece hala kurtarma operasyonu olarak baktıklarını ifade etti. 

     

    ABD Sahil Güvenliği'nden Tuğamiral John Mauger, operasyonun 'aktif bir arama faaliyeti olmaya devam ettiğini' ve 'elverişli' hava koşulları sayesinde 'umutlu olduğunu' söyledi. Çarpma sesleriyle ilgili bir soru üzerine, ilk analizlerin bunların 'arka plandaki okyanus gürültüsü' olduğunu gösterdiğini ancak bunun hala incelendiğini söyledi.
  • Süre doldu! Kayıp Titanic denizaltısında yolcuların 96 saatlik oksijeni bitti - Günün Haberleri

    Bu saatten sonraki çalışmalarda oksijenleri sona eren yolcuların kurtulma şansları çok düşük olarak görülse de çalışmalar halen devam ediyor. 

     
  • Süre doldu! Kayıp Titanic denizaltısında yolcuların 96 saatlik oksijeni bitti - Günün Haberleri

    Yaklaşık 4 kilometre derinde olduğu düşünülen denizaltıyı bulmak için okyanusun dibindeki geniş bir alan ekipler tarafından özel cihazlar kullanılarak taranıyor.

    Daha önce aynı denizaltıyla batığa dalan yolcular, Titanic'e ait enkazın bulunduğu alanın çok karanlık olduğunu ve yolculuklarının son iki saatinin hiç görüş olmadan gerçekleştiğini ifade etmişlerdi.
  • Süre doldu! Kayıp Titanic denizaltısında yolcuların 96 saatlik oksijeni bitti - Günün Haberleri

    DAHA ÖNCE UYARILDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI 

    Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltının geliştirilme biçimiyle alakalı güvenlik endişeleri hakkında, şirketin defalarca uyarıldığına dair belgeler gündeme gelmişti.

    Belgelere göre, kayıp denizaltının sahibi OceanGate şirketi, denizaltı aracının geliştirilme biçiminden kaynaklı güvenlik sorunları yaşanabileceği konusunda defalarca uyarıldı. Şirketin eski denizcilik operasyonları direktörü David Lochridge, 2018'de Seattle Bölge Mahkemesinde görülen bir davaya göre, geliştirilmekte olan denizaltının daha fazla test edilmesi gerektiğini ve "aşırı derinliğe" ulaştığında yolcuların tehlikeye girebileceğini belirten bir rapor yazdı. Lochridge, OceanGate'in seçimlerinin, "yolcuları potansiyel bir aşırı tehlikeye maruz bırakacağını" kaydetti. OceanGate, Lochridge'i gizlilik anlaşmasını ihlal etmekle suçlayarak karşı dava açtı ve 2018’de işten çıkardı.
  • Süre doldu! Kayıp Titanic denizaltısında yolcuların 96 saatlik oksijeni bitti - Günün Haberleri

    TITANIC ATLANTIC'İN SULARINA GÖMÜLMÜŞTÜ

    "Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanic, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

    Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.
  • Süre doldu! Kayıp Titanic denizaltısında yolcuların 96 saatlik oksijeni bitti - Günün Haberleri

    Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece 1178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

    Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

 

Haberi Hazırlayan : İrem Kuşoğlu
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