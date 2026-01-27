Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Suriye Cumhurbaşkanı Şara Rusya'yı ziyaret edecek | Dış Haberler

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara Rusya'yı ziyaret edecek

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, çarşamba günü Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 02:31 Güncelleme: 27.01.2026 - 02:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara Rusya'yı ziyaret edecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Suriye basınında yer alan habere göre, özel yayın yapan Suriye TV, Cumhurbaşkanı Şara'nın çarşamba günü Moskova'ya gideceğini ve Putin ile görüşeceğini duyurdu.

        Haberde ziyarete ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

        Söz konusu ziyaretle ilgili olarak Suriye ya da Rusya makamlarından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşşar Esed rejiminin Aralık 2024 sonunda sona ermesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Olaylar Ve Görüşler - 23 Ocak 2026 (ABD'siz SDG İçin Yolun Sonu Mu?)

        Trump yine İran'ı tehdit etti.Avrupalılar Trump'a diz çöktü mü? Trump rüzgarı mı, kasırga mı? Trump, Avrupa'yı nasıl istiyor? "Masada değilsen, menüdesin" dönemi mi? ABD'nin "Menüsünde" kimler var? ABD SDG'ye nasıl sırtını döndü? ABD'siz SDG için yolun sonu mu? ABD-SDG "Ortaklık"nasıl bitti? Suriye'...
        #Suriye
        #ahmed şara
        #rusya
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        Antalya’da fırtına, sel, hortum!
        Antalya’da fırtına, sel, hortum!
        "Avrupa, ABD olmadan kendisini savunamaz"
        "Avrupa, ABD olmadan kendisini savunamaz"
        Sergen Yalçın: Bunlar futbolda olağan şeyler
        Sergen Yalçın: Bunlar futbolda olağan şeyler
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay
        Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi