Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Suriye sınırına askeri sevkiyat

DHA

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine zırhlı askeri araçlarla komando sevkiyatı yapıldı

Suruç

Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı. Personel taşıyan 10 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye´nin Halep kentine bağlı Aynel Arap ilçesi karşısında bulunan Suruç´un Mürşitpınar Mahallesi'ndeki sınır birliklerine takviye olarak konuşlandırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? 2019 MEB il içi öğretmen atama başvurusu nasıl y
GÜNDEMMazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman
Antalya'da otomobilin üzerine tır devrildi: 5 yaralı
GÜNDEMOtomobilin üzerine tır devrildi
MEB okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili süresi ne kadar? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
GÜNDEMMEB okullar ne zaman açılacak?
Sultangazi'de 5 dakikada 200 bin liralık hırsızlık kamerada
GÜNDEM5 dakikada 200 bin liralık hırsızlık!
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memurlara zam yapıldı
GÜNDEMİzmir Büyükşehir'de memurlara zam
Emine Erdoğan: Samimi bir gayret olduğuna inanıyorum
GÜNDEMEmine Erdoğan'dan Salda paylaşımı
PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2019 PTT personel alımı ne zaman yapılacak?
GÜNDEMPTT 55 bin personel alımı başvuru şartları
Nijerya'da kaçırılan Türk işçi, nasıl kurtarıldıklarını anlattı
GÜNDEMNijerya'da kaçırılan Türk işçi anlattı
AÖL lise kayıtları ne zaman? 2019 AÖL kayıtları nasıl yapılır? MEB açıkladı
GÜNDEMAÖL lise kayıtları ne zaman?
Sultangazi'de taciz yaptığı iddia edilen kişi şüpheli vurularak yaralandı
GÜNDEMTaciz iddiası kanlı bitti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X