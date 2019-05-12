Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'a sevk edilen komando birlikleri, zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Takviye güçlerin Suriye sınırında bulunan birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
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