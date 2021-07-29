Suriyeli doktora ''insanlığa karşı suç'' işlemekten dava açıldı 0:00 / 0:00

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesinde açılan davada Alaa M’nin 2011’de Suriye’nin Humus kentindeki askerî istihbarata bağlı cezaevinde doktor olarak görev yaptığı ve burada tutuklulara işkencede bulunduğu belirtilerek, zanlının insanlık suçu işlemek ve adam yaralamakla suçlandığı kaydedildi.

Geçen yıldan bu yana Almanya'da gözaltında bulunan Alaa M'nin 18 vakada işkence yaptığının tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Alaa'nın Suriye'deki tutuklanan rejim karşıtlarından bazılarını kısırlaştırmaya çalıştığı ve genital bölgelerini ateşle yaktığı iddia edildi.

Suriye'de Esad rejimine hizmet eden doktorun kemiği kırık olan bir tutukluya anestezi yapmadan müdahalede bulunduğu, bazı tutukluları da döverek bilinçlerinin kaybolmasına yol açtığı belirtildi.

İşkenceci doktorun bir mahkumu copla şiddet uyguladıktan sonra sonra koluna ölümcül bir madde enjekte ettiği ve mahkumun birkaç dakika içinde öldüğü ifade edildi.

Doktor Alaa M'nin 2015 yılının ortalarında Almanya'ya geldiği ve Göttingen ile Bad Wildungen kentlerindeki hastanelerde doktor olarak çalıştığı öğrenildi.