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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Suriyeli kadın evinde ölü bulundu

        Suriyeli kadın, yakınları tarafından evinde ölü bulundu

        Kayseri'de, Suriye uyruklu genç kadın, yakınları tarafından evinde hareketsiz bulundu. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde kadının hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:15 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:17
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        Suriyeli kadın evinde ölü bulundu
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        Kayseri'de Suriyeli uyruklu Batoul Mohamad (26), evinde ölü olarak bulundu.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Köprülü Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi.

        Evli olan Batoul Mohamad, yakınları tarafından oturma odasında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mohamad'ın cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kadının epilepsi hastalığının bulunduğu öğrenildi.

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