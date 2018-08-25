Mehmet Demirkaya'nın haberine göre Suriyeli öğrenciler için "Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim" adı verilen proje, AB mali fonundan gelecek yardım ile finanse edilecek. 6 okul için MEB tarafından açılan ihale 18 Eylül 2018'de Ankara'da yapılacak. Her biri 24 derslikli okullar İstanbul Pendik Esenyalı Mahallesi, Sultanbeyli Adil Mahallesi, Kayseri Melikgazi Bahçelievler Mahallesi, Mimarsinan Mahallesi, Konya Karatay Fevziçakmak Mahallesi ve Selçuk Hocacihan Mahallesi'nde yapılacak.

"TOPLUMSAL KAYNAŞMA İÇİN ÖNEMLİ PROJE"



Suriyelilerin yoğun bulunduğu bölgelerde inşa edilecek okulların olumlu sosyal fayda sağlayacağı belirtildi. İhale dosyasında konuyla ilgili şu değerlendirme yapıldı:

"Okul çağındaki Suriyeli çocukların yüzde 60'dan fazlasının uzun süreli yerinden edilme sorunuyla karşı karşıya kaldığı dikkate alındığında, Türkiye'de toplumsal kaynaşma konusunda Suriyeli ailelerinin güçlendirilmesi adına proje oldukça önemli ve zamanlıdır. Bahsi geçen proje, Suriyeli çocuklara teşvik sunma aracılığıyla Suriyeli aileleri desteklemenin yanı sıra ülkede yaşayan çocuklar için de fayda sağlamaktadır. Okullarda Suriyeli ve Türk çocuklara bir arada eğitim verileceği göz önüne alındığında herhangi olası bir etkiye karşı MEB, vatandaşlar ve Suriyeli aileler arasında muhtemel tansiyonu azaltmaya yönelik iletişim ve katılım planını da değerlendirmeye alacaktır. Buna ek olarak proje uygulama sürecinde faaliyetlerden doğrudan etkilenecek gruplar ile aktif bir iletişim yoluyla proje hakkında yeterli bilgilendirme sağlamak iletişim perspektifi içerisinde değerlendirilmektedir."

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