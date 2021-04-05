Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Suruç'ta husumetli ailelerin kavgası: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan, tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 8 kişi yaralandı.

Suruç'ta husumetli ailelerin kavgası: 8 yaralı

Suruç'a bağlı Ziyaret Mahallesi'nde öğle saatlerinde, husumetli olan akraba Solmaz ve Şıkar ailelerinin fertleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki ailenin yakınlarının da katıldığı, taş, sopa ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada, Vedat Solmaz, Hadle Ötkün, İzzet Şakır, Salih Solmaz, Abdulkadir Solmaz, Mahmut Solmaz, Sara Solmaz ve Abdulkadir Solmaz yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri hastanede, jandarma ise Ziyaret Mahallesi´nde geniş güvenlik önlemi aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Akşener'den 'bildiri' açıklaması
GÜNDEMAkşener'den 'bildiri' açıklaması
SEL FACİASI... Son dakika: Giresun'da işçiler sele kapıldı! 1 ölü
GÜNDEMGiresun'da yine sel faciası!
Ramazan ayında oruç ne zaman tutulacak 2021? Ramazan orucu ne zaman başlıyor? İşte ilk iftar tarihi
GÜNDEMRamazan ayında oruç ne zaman tutulacak?
Son dakika: Hulusi Akar'dan bildiri tepkisi!
GÜNDEMHulusi Akar'dan bildiri tepkisi!
Öğretmenden okul müdürüne tehdit iddiası! - Haberler
GÜNDEMÖğretmenden okul müdürüne tehdit iddiası!
AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? Netleşti! 2021 Açıköğretim Fakültesi vize final tarihleri
GÜNDEMAÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
DEHŞET! Son dakika: Seri katiller durmuyor! 2 canı daha vurdular
GÜNDEMSeri katiller durmuyor! 2 canı daha vuruldu
KORKUNÇ! Okul önünde vahşi cinayet! - Haberler
GÜNDEMOkul önünde vahşi cinayet!
Son dakika: Amirallerin bildirisinin ardından 96 eski vekilden de bildiri - Haber
GÜNDEM96 eski vekilden bildiri