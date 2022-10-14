Sürücüler dikkat! Hep benzer kaza! 2 ölü, 2 yaralı!

Uşak'ta alınan bilgiye göre, O.Y. (23) yönetimindeki otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Güre köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden A.U. (45) idaresindeki kamyona arkadan çarptı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Umut Yeğen (18) ve Ayşe Aktürk'ün (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki ağır yaralanan S.A. (18) ile hafif yaralı sürücü O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDILAR
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yeğen ve Aktürk'ün cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
BU KAZALARIN SONU GELMİYOR
Son olarak Antalya'da, kullandığı motosikletle yol bakım kamyonuna arkadan çarpan 23 yaşındaki Pınar Ünlü, önceki gün hayatını kaybetmişti. Duran ya da seyir halindeki TIR veya kamyonlara arkadan çarpma sonucu yaşanan kazalardaki artış dikkat çekti.
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