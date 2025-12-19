Habertürk
Habertürk
        SEDDK'dan çok önemli hasarsızlık indirimi açıklaması

        SEDDK'dan çok önemli hasarsızlık indirimi açıklaması

        SEDDK açıklamasında "Mevcut uygulamada trafik sigortalarının sürücüye özel olarak düzenlenmesi mümkün olmadığından, bir kişinin birden fazla araca sahip olması halinde, poliçe düzenleme aşamasında araçları kullanacak sürücüler dikkate alınmamaktadır. Bu durum, birden fazla aracı olan vatandaşlarımız için birden sonraki sigorta poliçelerinin 4. basamaktan başlatılması sonucunu doğurmaktadır" denildi.

        19.12.2025 - 17:29
        Sürücüye özel düzenleme yok
        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerde; zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indiriminin araçtan bağımsız hale getirilerek tamamen sürücüye bağlandığı ve ikinci bir araç alımında giriş basamağı yerine sigortalının bulunduğu avantajlı basamağın uygulanacağı yönünde ifadelere yer verildiğinin görüldüğünü vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:" Bilindiği üzere, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat gereği motorlu taşıtların işletilmesinden doğan hukuki sorumluluk motorlu aracın işletenine aittir ve zorunlu trafik sigortası poliçeleri de işleten adına düzenlenmektedir. Mevcut uygulamada trafik sigortalarının sürücüye özel olarak düzenlenmesi mümkün olmadığından, bir kişinin birden fazla araca sahip olması halinde, poliçe düzenleme aşamasında araçları kullanacak sürücüler dikkate alınmamaktadır. Bu durum, birden fazla aracı olan vatandaşlarımız için birden sonraki sigorta poliçelerinin 4. basamaktan başlatılması sonucunu doğurmaktadır."

        YILBAŞINDAN İTİBAREN NE OLACAK?

        Açıklamada "Bilindiği üzere, halihazırda vatandaşlarımız araçlarını değiştirmeleri halinde hasarsızlık indirimi haklarını yeni araçlarına aktarabilmektedirler. 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme ise, yeni aracın önce alınıp avantajlı basamakta bulunan aracın sonra satışı ile ilgili olup, bu durumlarda da avantajlı basamağın yeni araca aktarılma imkanını getirmektedir. Bu doğrultuda, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren avantajlı basamakta bulunan aracını satan sigortalılar; acentelerine veya sigorta şirketlerine başvuruda bulunmaları halinde basamak düzeltmesi talep edebileceklerdir. Başvuru yapılmaması durumunda ise söz konusu düzeltme, poliçenin yenileme döneminde sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Aynı uygulama dezavantajlı basamakta bulunan sigortalılar için de geçerli olacaktır.

        Trafik sigortasında iyi sürücü ile riskli sürücü ayrımını daha belirgin ve adil bir şekilde ortaya koyan bir sistemin hayata geçirilmesi amacıyla, sigorta poliçelerinin işletenden bağımsız olarak sürücü temelli düzenlenebilmesine yönelik alternatif model çalışmaları ilgili paydaşlarla birlikte titizlikle sürdürülmektedir. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından, elde edilen sonuçlar ve düzenleme önerilerine ilişkin detaylar önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

