Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu bugün ilk bölümüyle ekranlara gelen Survivor 2019 yarışmasının ardından izleyiciler tarafından araştırılıyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un ilk oyununu anons ederken, "Gelmiş geçmiş en zor Survivor olacak. Mükemmel bir sezon olacak" ifadelerini kullandı. İşte Survivor 2019'un ilk gününde yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk gün iki takıma da erzak verilecek, ancak erzak çok az miktarda olacak. Survivor'da ilk oyunun ödülü yumurta. Kazanan takımda kişi başı üçer tane yeme hakkı olacak. İlk oyunu kazanan takım baraka hakkı kazanacak. Kaybeden takım ise 2 gün boyunca hiçbir şey alamayacak.

Survivor 2019'un ilk ödül oyununda tüm yarışmacıların aynı anda yarıştığı bir oyun oynandı. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından, Türkiye önemli bir farkla Yunanistan takımını yendi. Türkiye takımı, hem baraka hem de ödül olan yumurtaların sahibi oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

İlk dokunulmazlık oyununda ciddi bir rekabet yaşandı. Oyun içerisinde yarışmacılar birbirlerine bol bol taktik verdi. Türkiye takımı 10 - 6 oyunu kazanarak, ilk dokunulmazlık oyununu kazanarak yarışmada önemli bir avantaj elde etti. Yarın yapılacak ikinci dokunulmazlık oyununun sonunda ilk eleme adayları da belirlenecek.