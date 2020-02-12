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Survıvor 2020 Cemal Can Canseven kimdir? Kaç yaşında, nereli...

Survıvor 2020 yarışmacılarının belli olmasıyla beraber gönüllüler takımında yer alacak olan isim Cemal Can Canseven'in kim olduğu hakkında sorular sıkça sorulmaya başladı. Youtuber Danla Biliç'in arkadaşı olduğu bilinen Cemal Can Canseven normal hayatında DJ'lik yapmakta. Peki Cemal Can Canseven kimdir? İşte hayatı...

Cemal Can Canseven kimdir?

Tv8'de yayınlanan ve sevilerek izlenen yarışma programı Survıvor pek çok farklı kişiyi yıllardır ekranların yüzü yapıyor. Gönüllüler takımında yarışacak olan yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı isim Cemal Can Canseven'nin kim olduğu merak konusu oldu. Youtuber Danla Biliç'in arkadaşı olduğu bilinen ve Yaşamı boyuna DJ'lik yaptığı bilinen Cemal Can Canseven kimdir? İşte hayatı...

Cemal Can Canseven kimdir?  

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı. 

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