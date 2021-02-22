TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da heyecan tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarındaki 22 kişinin büyük bir mücadele vereceği yarışmada Melis Sezer, Ünlüler için ter döküyor. Peki Survivor Melis Sezer kimdir, kaç yaşında?

MELİS SEZER KİMDİR?

Melis Sezer 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 27 yaşındaki genç sporcu Melis Sezer, Türk millî tenisçidir. Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

İstanbul'da yaşayan ve 1,68 cm boyunda olan Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.