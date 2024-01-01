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        Haberler Televizyon Survivor 2024 kadrosu açıklandı: Survivor 2024 kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star ne zaman başlayacak?

        Survivor 2024 kadrosu: Survivor 2024 kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler?

        Survivor All Star heyecanı için geri sayım başladı. 2024 Survivor kadrosu netleşirken, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu. İşte 2024 Survivor All Star başlangıç tarihi ve yarışmacıları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 10:06 Güncelleme: 01.01.2024 - 10:06
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        1

        2024 SURVIVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2024 Survivor All Star yarışması için geri sayım başladı. Survivor All Star yeni kadorsuyla 2 Ocak saat 20.00'de ekranlarda olacak.

        2

        SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

        Ogeday Girişken

        Yiğit Poyraz

        Seda Ocak

        Yunus Emre

        Damla Can

        Begüm Yücetan

        Yasin Obuz

        Seda Aktuğlu

        Sahra Işık

        Hakan Hatipoğlu

        Nefise Karatay

        Furkan Kızılay

        3

        SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

        Nagihan Karadere

        Nihat Altınkaya

        Bozok Gören

        Turabi Çamkıran

        Gizem Memiç

        Doğukan Manço

        Sercan Yıldırım

        Pınar Saka

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Berna Gözbaşı

        Ersin Korkut

        Merve Aydın

        Özgür Tetik

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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