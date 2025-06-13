Survivor Adem Kılıçcı kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Survivor 2025'te şampiyonluk heyecanı dorukta! Finale kalan yarışmacılar arasında yer alan Adem Kılıçcı, hem fiziksel gücü hem de mücadeleci ruhuyla dikkatleri üzerine çekti. Daha önce 2018 yılında şampiyonluk yaşayan Kılıçcı, bu sezon da parkurlardaki performansıyla öne çıktı. Peki, Survivor Adem Kılıçcı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Adem Kılıçcı hayatı ve kariyeri...
Survivor 2025’te final heyecanı sürüyor. Yarışmada finale adını yazdıran isimlerden biri de mücadele azmiyle hafızalara kazınan Adem Kılıçcı oldu. Bu kapsamda, boks geçmişi, olimpiyat serüveni ve daha önceki Survivor şampiyonluğu ile tanınan Adem Kılıçcı hayatı ve kariyeri gündeme geldi. İşte detaylar...
ADEM KILIÇCI KİMDİR?
Adem Kılıçcı 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da doğmuştur. Gençliğinden beri boks sporuyla ilgilenmiştir ve Ağrı'da eğitimini almıştır. Üniversiteyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuyan Adem Kılıçcı 2004 yılından beri Fenerbahçe boks takımında çalışmıştır. 2008 ve 2012 olimpiyatlarında boksta Türkiye'yi temsil eden Kılıçcı 2016 olimpiyatlarına hak kazanmıştır ancak katılamamıştır.
SURVİVOR ADEM NE ZAMAN YARIŞTI?
Survivor Türkiye yarışmasında, 2017 yılında yayımlanan Survivor 2017'de finale kalmış fakat Ogeday Girişken'den sonra ikinci olmuştur. Survivor 2018 yarışmasında Nagihan Karadere ile finale kalan Kılıçcı, o sezonun şampiyonu olmuştur.
Hala boksörlüğe devam eden Adem Kılıçcı, 2019 yılında Sportial adında bir spor salonu açmıştır ayrıca Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında konuk yarışmacı olarak oynamıştır. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiş ve yarışmayı 2. olarak tamamlamıştır