Survivor 2025’te final heyecanı sürüyor. Yarışmada finale adını yazdıran isimlerden biri de mücadele azmiyle hafızalara kazınan Adem Kılıçcı oldu. Bu kapsamda, boks geçmişi, olimpiyat serüveni ve daha önceki Survivor şampiyonluğu ile tanınan Adem Kılıçcı hayatı ve kariyeri gündeme geldi. İşte detaylar...